Tremendo zasca de Jorge Martín a Arón Canet por tirarle

El hasta este domingo líder del Mundial de Moto3, el madrileño Jorge Martín, no se cortó en los micrófonos de Movistar+ MotoGP y criticó duramente al valenciano Arón Canet por tirarle a falta de cuatro vueltas en una acción en la que también se fueron al suelo Enea Bastianini y Tony Arbolino.



Con una férula en la mano derecha, que podría tener rota como consecuencia de la caída, el de Gresini acusó al valenciano de tirarle deliberadamente. "Estaba guardando para el final, y cuando quería dar el cambio de ritmo, he notado un golpe muy fuerte, no había espacio porque me había cerrado, luego he visto que ha sido Canet y me he cabreado aún más. Porque pienso que al ser rival no es un cabeza loca como Arbolino y Toba, y si no tiene las armas para ganarnos en pista que no lo haga tirándonos".





El madrileño incluso recordó lo sucedido en Argentina. "Ya en Argentina tiró ayo diría que deliberadamente. No por él, pero creo hay que tomar medias, igual que ha pasado en MotoGP , porque aquí vamos aún más locos. Ha habido muchas ocasiones donde tras una acción así de tirar a varios pilotos han eliminado al culpable en alguna carrera. No sé qué pasará", dijo antes de conocer la sanción definitiva de dirección de carrera, que hará que el de Corbera salga el último en Le Mans. "Salir el último no afecta nada, porque sí tienes ritmo llegas".El piloto español estaba en caliente y aún no había podido hablar con Canet, más que en la propia pista tras la acción ."No le he visto. En pista me decía que me relajase. Creo que el que se tenía que relajar era él. Lo he dejado ahí, no quiero llegar a más. Tenía buena relación con Canet, pero creo que ya se ha terminado. Creo que ha venido al box a disculparse. Ya nos veremos luego".Posteriormente, ya en frío y a través de su perfil de Twitter, Jorge Martín suavizó un poco sus declaraciones. "En caliente se dicen muchas cosas, todos cometemos errores y mas en carreras de grupo, solo espero que no vuelva a pasar... por mi parte todo bien, nos vemos en Le Mans ! GAAAS88".