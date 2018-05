La comparación de Marc Márquez que no gustará a Valentino Rossi

Las caídas han marcado de forma notable las últimas carreras del Mundial de MotoGP, pero han sido las últimas del Gran Premio de España en Jerez las que le han servido a Marc Márquez para criticar de nuevo el comportamiento y las reacciones de Valentino Rossi tras el percance que ambos protagonizaron en Argentina cuando el italiano se fue al suelo por un error del de Cervera.

Desde entonces, Márquez ha ganado los dos grandes premios de Las Américas en Austin y de España en Jerez, donde Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso se fueron al suelo en una caída múltiple.

Al respecto y en declaraciones a 'El Larguero', el líder de MotoGP manifestó que "acaban tres pilotos, que se están jugando el Mundial, fuera de la pista y los tres se han contenido. Han sabido aceptar que estas cosas pasan en las carreras. Y punto y aparte. Se queda en la pista. Está claro que nadie estaba contento. Está claro que mucha gente, o los pilotos, intentan usar toda su fuerza mediática y, a veces, esto tampoco es bueno para el motociclismo".

Además, el de Cervera confirmó que su relación actual con Valentino es inexistente. "el tema está frío, helado. Cada uno hace lo suyo. Lo que pasó en Argentina, ya lo dije allí. Fui a pedir disculpas. Fue un error mío. Lo entendí perfectamente. No quiero nunca tocar a ningún piloto. Pero pasó con Rossi, que es el más mediático. Fui el primero que lo acepté. Por eso pedí disculpas. Como ha pasado en Jerez, pasó en Argentina. Y aquí, en Jerez, los tres han sido unos caballeros".

Por otra parte, Marc añadió también que pese a la polémica que le persigue con Valentino, no va a cambiar su forma de pilotar. "Soy el primero que quiere aprender de mis errores y soy el primero que no los quiere volver a repetir, pero también soy el primero que tiene un estilo de pilotaje, una manera de correr que me ha hecho conseguir seis títulos y no la voy a cambiar"