Dovizioso no ve a Lorenzo un año más en Ducati

El italiano Andrea Dovizioso, que este viernes comunicó la renovación de su contrato por dos temporadas con Ducati, dijo no ser un piloto que ponga veto a otros, pero se "mojó" al asegurar que "en este momento parece que las posibilidades más altas las tienen Miller o Petrucci".

"No soy un piloto que ponga vetos a pilotos, no es mi estilo, no me gusta, pero es lógico que diga lo que piense, y es justo que se lo haga ver a Ducati, aunque la decisión es de Ducati", recalcó.

En cualquier caso Andrea Dovizioso dijo no tener "ningún problema con Jorge, y si Lorenzo llega a un acuerdo con Ducati, no tengo problemas".