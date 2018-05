La respuesta de Lorenzo a las insinuaciones de Dovizioso

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), restó importancia a las declaraciones que el viernes realizó su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, sobre la posibilidad de que sus futuros compañeros de equipo fuesen el australiano Jack Miller o el también italiano Danilo Petrucci.

"No sé con quién ha podido hablar de ese tema y quién le ha dado esa información; no lo sé y tampoco me importa mucho", señaló rotundo Jorge Lorenzo.

"Yo hablo con Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati-, que es el que tiene más importancia en el equipo y seguimos intentando lograr mejores resultados que hagan que la confianza entre las dos partes sea mayor", resaltó el español.

Ya en referencia a los entrenamientos para el Gran Premio de Francia de MotoGP Jorge Lorenzo señaló que: "el viernes nos perjudicó un poco montar el último neumático con menos agarre que los normales y eso, junto con una puesta a punto que probamos nos hizo ser séptimos, pero hoy, con buena adherencia hemos sido competitivos en los tres entrenamientos".

"Al final, he hecho un tiempo muy bueno con el segundo neumático, que pensaba que bastaría para estar en la primera línea, pero no ha sido así porque todos han rodado extremadamente rápido, así que podía haber sido peor, pero el ritmo es bueno, físicamente estoy fuerte y siento la moto más mía que hace algunas carreras", explicó el triple campeón del mundo de MotoGP.

"En Jerez no me esperaba arrancar primero y liderar tantas vueltas, porque no tenía ritmo, entonces era medio segundo de ritmo más lento que los más rápidos pero aquí nuestro ritmo está más cerca del de los mejores y si puedo hacer una salida como la de Jerez, ganando algunas posiciones, todo es posible", comentó Lorenzo sobre sus opciones para la carrera de mañana en Le Mans.

"Tengo dos primeras vueltas muy explosivas y si salgo bien tengo que aprovecharlo para poner mi ritmo", incidió Lorenzo.