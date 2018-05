Márquez cree que la caída de Dovizioso marcó la carrera

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que si el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) no se hubiese ido al suelo durante el Gran Premio de Francia todo habría estado "mucho más apretado", y ha reconocido que se siente "cómodo" con su ventaja al frente del Mundial después de su victoria en Le Mans.

"Estoy contento por el resultado final, por el nivel durante el fin de semana, por cómo se ha puesto el campeonato ahora. Honestamente hablando, si 'Dovi' no se hubiese caído hubiese estado mucho más apretado; Petrucci, con la misma moto, me estaba apretando, y normalmente 'Dovi' siempre es un poquito más rápido", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Por otra parte, el de Cervera destacó que supo "gestionar bien" el hecho de ser el único piloto "con el neumático duro trasero". "Hemos decidido ir a por la apuesta arriesgada, pero era la segura para nosotros, porque me encontraba bien. Delante he ido a lo seguro; ayer con el duro me encontré que tuve algún susto", subrayó.

"Lo hemos sabido gestionar bastante bien, pero el inicio de carrera no ha sido fácil: toque con Zarco, luego casi me como a Iannone cuando se ha caído... He sabido ir con calma. Sólo tenía en el punto de mira a Dovizioso, que era el que tenía mejor ritmo; cuando se ha caído me he planteado la carrera un poco diferente", continuó.

En este sentido, el catalán reconoció que no pensó en adelantar a Jorge Lorenzo (Ducati) en la vuelta 10, sino en escapar de sus perseguidores. "No me lo he pensado porque venían los de atrás. Quería adelantar a Jorge -Lorenzo- rápido, porque venían Petrucci y Valentino; Valentino es un piloto que cuando se te engancha detrás ya no lo sueltas", afirmó.

Sobre su firme liderato en el Mundial de MotoGP, Márquez pidió calma. "Parece que se ha puesto de cara el campeonato, pero quedan muchas carreras. La ventaja la tenemos que administrar. Me siento cómodo con la ventaja, porque te permite administrar en según qué puntos y arriesgar en otros. Debo continuar con la misma dinámica. Ahora tenemos un test en Montmeló y luego Mugello", advirtió.

Por último, explicó que el francés Johann Zarco (Yamaha), que partió desde la pole y que sufrió una caída, pudo haber sufrido la presión de su público. "Sabía que Zarco saldría con todo aquí, es normal; ayer la pole, estás luchando por el campeonato... Se siente algo la presión. Los españoles tenemos ventaja porque somos más y se reparte un poco. Todo el mundo apuntaba a él", expuso.