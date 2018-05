Un año sin Nicky Hayden

Este martes 22 de mayo se cumple un año desde la muerte de Nicky Hayden, atropellado días antes cuando entrenaba en bicicleta en Italia. Poco después el 'Kentucky Kid' fallecía en el hospital, y dejó un profundo vacío en el paddock.



La web oficial de MotoGP.com tuvo un recuerdo especial hacia el '69' de la categoría reina, campeón del mundo en 2006 cuando le arrebató el título entre lágrimas a Valentino Rossi, después de que el italiano se fuera al suelo con su Yamaha en el Circuit Ricardo Tormo.



Años más tarde, Hayden fichó por el equipo alcireño Aspar Team, el último para el que corrió en MotoGP, antes de marcharse al Mundial de Superbike.



Entre los numerosos homenajes, el fotógrafo Mirco Lazzari hizo una exposición de 69 fotos en Imola, último circuito en el que corrió el piloto antes de su accidente.



En Misano se espera inaugurar un jardín conmemorativo donde ocurrió el accidente, algo que ha aprobado el ayuntamiento de la ciudad, y donde se honrará a Nicky Hayden.



En Owensboro, su pueblo natal, se alzará el 9 de junio una escultura de George Lundeen, en la que se rememora su carrera de Laguna Seca en 2006, poco antes de proclamarse campeón del mundo.



Incluso los pilotos de la actual parrilla del Mundial han querido recordar a Hayden a través de las redes sociales tal día como este martes 22 de mayo: