Yamaha le abre las puertas a Jorge Lorenzo

La renovación de Jorge Lorenzo con Ducati sigue alargándose en el tiempo y en el paddock ya hay quien asegura que la vuelta del balear a Yamaha es posible, aunque con un equipo satélite.

El director de la marca del triple diapasón en MotoGP, Lin Jarvis, ha admitido esta posibilidad en una entrevista en Sky Sports.

«Puede ser», indicó, en declaraciones que reproduce MotoGP.com. «Es difícil entender qué pasará con el futuro de Lorenzo. No está en una situación fácil. No está fuera de Ducati, al menos oficialmente, pero muchos dicen que ese divorcio será cierto. Si me hubieses preguntado por ello hace cuatro semanas te habría dicho que iría a Suzuki, pero ahora parece improbable», comenta Jarvis, que fue jefe de Lorenzo durante nueve temporadas, en las que logró tres títulos de MotoGP (2010, 2012 y 2015).

Jarvis deja la puerta abierta a su regreso a Yamaha. «Puede ser», dice. Pero también a un año sabático. «Veremos si Jorge continúa o no, tendremos que esperar, de hecho también puede ser que se retire. Porque la próxima temporada habrá 4 o 5 motos menos en MotoGP».

La ruptura del equipo Tech3 con Yamaha y su alianza con KTM ha desatado los rumores sobre un posible nuevo equipo con una M1 satélite, que sería la salvación de Lorenzo.

Por otro lado, el balear paseó este miércoles su Ducati por Venecia a bordo de una góndola como promoción del Gran Premio de Italia en Mugello.

También te puede interesar:

La nueva conquista de Valentino Rossi