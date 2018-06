Los tifosi ponen una tumba a Márquez en Mugello

Los tifosi han vuelto a hacer de las suyas. En concreto alguno, o algunos de ellos. De forma bastante lamentable. Desde el viernes circula por las redes sociales una imagen de una tumba de Marc Márquez, con dos fechas, la de su nacimiento, y la de este domingo, día de carrera en el Gran Premio de Italia.



Sabía Márquez que el recibimiento en casa de Valentino Rossi no iba a ser de lo más agradable, tras la caída que provocó en Argentina este año, y los precedentes con el título que perdió el italiano tras la patada de Malasia en 2015. Y de hecho ha rechazado guardaespaldas, algo que le propuso Dorna.





And then.. Someone sends you this picture.. Such great motorsport fans ????I hope you never lose someone in a motorcycling accident... L#notfunny pic.twitter.com/EEVGsekys2