Valentino Rossi conquista la ´pole´ en Mugello

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ha firmado este sábado la pole para la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Italia, al destrozar el récord del circuito en Mugello, y saldrá desde la primera fila de la parrilla junto a los españoles Jorge Lorenzo (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha), segundo y tercero respectivamente.



En una sesión en la que hasta seis pilotos batieron el récord anterior de la pole, 'Il Dottore', cuarto del campeonato, fue el más rápido ante el balear y el catalán, que se coló en la Q2 procedente de la Q1.





