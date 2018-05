El Toyota de Fernando Alonso saldrá segundo en las 6 horas de Spa

El japonés Kamui Kobayashi (Toyota Gazoo Racing) marcó este viernes la 'pole' para las Seis Horas de Spa, la primera prueba del Mundial de Resistencia (WEC), en el que el equipo del español Fernando Alonso -el otro Toyota Gazoo Racing- saldrá desde la segunda posición, gracias a la vuelta de otro nipón, Kazuki Nakajima. [Sigue la carrera este sábado en directo desde las 13.30 h.]



Kobayashi, que forma equipo con el inglés Mike Conway y el argentino José María 'Pechito' López, marcó la vuelta rápida de la sesión de clasificación al cubrir los 7.004 del circuito de Spa-Francorchamps en un minuto, 57 segundos y 583 milésimas, 379 menos que el tiempo que registró Nakajima para el otro trío del Toyota Gazoo Racing en la categoría LMP1 -la más importante-, que integra junto a Alonso y al suizo Sebastien Buemi.





Salimos segundos mañana para las 6h de Spa! Fantástico 1-2 para el equipo! Carrera larga y con opciones de victoria! Vamos a por ello



We will start second tomorrow at the 6h of Spa! Sweet 1-2 for the team! Long race ahead ! Let´s do this @Toyota_Hybrid ?????? pic.twitter.com/zVsCadIoUg