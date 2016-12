Immersos en un bucle

Ja fa temps que el València CF està immers en un bucle autodestructiu. Tot va començar amb una falleta, per a torrar-se les xulles i l´embotit, però que ha acabat en un incendi descontrolat que per on passa ho socarra tot; Jugadors, presidenta, director esportiu, entrenadors, propietari i afició. Les flames han arribat a tal magnitud, que ha fet necessari orquestrar un tallafocs que neutralitze, al menys, un dels focus més importants de l´incendi, com és, la part esportiva.

Per a mi, Prandelli, el passat divendres va pegar una punyada damunt la taula on va dir «ja hi ha prou, per ahí no passe». Després de comprovar en primera persona, la indolència de la major part dels jugadors, l´entrenador es va encendre en flama i provocà un altre incendi, assenyalant directament a jugadors i propietari com a responsables de la situació actual que viu el València CF. Simplement dir que ´te raó l´home´ i personalment, aplaudisc eixes declaracions.

En la meua opinió, quan Prandelli es llença en planxa a la piscina, sabia que hi havia aigua suficient per aguantar el salt, m´explique: l´entrenador tenia el vist-i-plau de la propietat, d´altra manera no ho haguera fet publiques eixes declaracions. Xé, en altres paraules, Prandelli va ´trucar´ portant l´espasa. No crec que l´italià siga tan ingenu, per l´experiència que té, de soltar eixa bomba i esperar que els jugadors li traguen les castanyes del foc. Allò normal, en eixos casos, és que els jugadors apliquen un ´código rojo´ a l´entrenador i el deixen vist per a sentència. Però a l´entrenador, que ha mostrat l´orgull del que no vol que li prenguen el pèl, tampoc hi ha que aplaudir-li-ho tot, perquè també fa ´cacauaes´ difícils de digerir, com l´alineació esperpèntica del passat dissabte en Anoeta, jugant amb Fede Cartabia i sense lateral esquerre. Però què pretenia vosté, mestre?... Ara des de la distància, es veuen millor quines eren les seues intencions; acabar de configurar la llista negra dels futbolistes que sobren en l´equip. La qüestió és; ha fet be o ha fet malament el senyor Prandelli? La situació és insostenible, amb un València en caiguda lliure i sense paracaigudes, calia un canvi dràstic.

Ara és l´entrenador el que ha pegat un pas avant, ha agafat la bandera i ha dit «seguiu-me, que jo vos guie». Pel moment, és l´única reacció contundent que s´ha vist últimament en el València CF, sols falta que Peter Lim estiga disposat a donar suport a eixa revolució, i fique els milions necessaris per a que qualle, d´altra manera anirem de cap a segona .

De totes formes, l´aspecte esportiu, com hem dit abans, és un dels fronts de l´incendi que cal controlar de manera urgent, però hi ha altres que van a ser molt difícils de sufocar, com l´aspecte social. És evident, el descontent i la decepció tan gran que pateix l´afició, socarrada pel pas de les flames. Quan es sufoque l´incendi, serà el moment d´avaluar els danys i quan alcem el cap contemplarem la trista i desoladora imatge d´un club calcinat i abandonat a la seua sort. L´única esperança és que els arrels dels arbres queden intactes i puguen ressorgir de nou. Amunt!

