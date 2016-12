Carlos Soler, 'El Gordo' de Prandelli

ACesare Prandelli le ha salido el Gordo de la Navidad sin haber comprado ni una papeleta. En poco más de media hora, Carlos Soler demostró al italiano que una de las soluciones al bloqueo mental y futbolístico del equipo la tiene en casa. El chaval estuvo descarado y mostró una verticalidad de la que carece el Valencia de Prandelli. ¿Por qué no ha jugado más Soler? Sólo lo sabe Prandelli. Del mismo modo que tiene la respuesta, y la esconde, sobre la suplencia de José Luis Gayà. Es inexplicable que el lateral de Pedreguer sea suplente de Montoya, que juega pierna cambiada. La explicación de Prandelli en sala de prensa me resultó poco convincente, por no decir que falsa: «necesitaba velocidad», como si Gayà fuera lento. En fin... Algo pasa con Gayà.



Intensidad

El miércoles vimos en Mestalla a un Valencia más intenso de lo habitual. Entiendo que el mensaje del técnico y el posterior de la presidenta Layhoon hicieron mella y al menos los jugadores se han visto ya expuestos en primera línea de la crítica. Corrieron como jabatos, chocaron contra los rivales como nunca y la primera parte no acabó en goleada porque la falta de gol es uno de los problemas más graves, que no el único, del equipo. Sin hacer un buen partido, Santi Mina y Munir se desfondaron hasta que fueron relevados. Pero sin ninguna duda, el mejor jugador del equipo, para mi, fue Rodrigo. Sí, falló cuatro ocasiones claras hasta que marcó el primero, pero sus desmarques y su entrega son dignos de elogio. Y tiene más valor su partido por el momento de impopularidad por el que atraviesa. Es el hazmerreír de muchos aficionados y el miércoles se reivindicó con dos goles y con un partido muy completo. Pese al nivel exhibido por Rodrigo, el MVP de la eliminatoria, para mi, fue Darwin Machis. ¡Qué jugador! El regate a Aderlan Santos fue un escándalo y levantó a los pocos aficionados que acudieron al Templo de sus asientos. No sé a qué espera Peter Lim a tirarle el lazo. ¿O lo tiene que fichar Suso? ¿O Antonelli? Me pierdo?



Parejo

El (ex) capitán del Valencia no ha aprendido nada en los años que está aquí. En mayo de 2012 fue sorprendido en un control de alcoholemia y acabó detenido por superar la tasa de alcohol permitida. Ni la paternidad en su vida privada, ni la capitanía en su club le han ayudado a madurar. Pese a que ahora mismo no tiene un recambio de su nivel en la plantilla, yo lo tengo claro: ¡fuori! Al final, el gran perjudicado es el Valencia, porque la imagen del club acabó (más) dañada con el video de la discoteca. Por cierto, ¡qué horror de música!



2017

Quiero aprovechar estas líneas que cada semana me conceden los compañeros de Superdeporte para agradecerles su apoyo y colaboración en los programas Super Murciélago y El Taller Deportivo. Sus opiniones, informaciones, los ratos que pasamos juntos en plató y en estudio me enriquecen como profesional. A ellos y a todos los lectores de este periódico, os deseo unas Felices Fiestas y un 2017 repleto de salud y trabajo. ¡AMUNT!

Más artículos de oponión de Vicent Sempere, aquí.