L'assumpte de Parejo i Carlos Soler

Golpes Bajos, va ser un grup gallec liderat per German Copini (Siniestro Total) i Teo Carralda (Cómplices) que sonava allà pels anys 80. Una de les seues cançons més conegudes deia; «malos tiempos para la lírica». M´ha vingut al cap eixe títol perquè encaixa perfectament amb la situació actual que pateix el València CF. He recorregut a eixa frase en altres ocasions per a explicar altres situacions, però hui per hui, podem afirmar allò de; «malos tiempos para el valencianista» .

Ara, la matxacada afició, hem d´aguantar com fa el ´ninot´ el ´moniato´ de Parejo, apareixent bufat a les tantes del matí, en una discoteca. El que faltava per encendre, més encara, la flama de la indignació. Segurament, no era l´únic jugador del València CF, que eixa mateixa nit, també estava de festa,i tampoc serà l´última vegada que passe, però cal que ser ´colombro´ per a caure en el parany. Em ve al cap altra cançó de ´Golpes Bajos´ que deia; «dónde has estado?, mira que ´facha´(pinta), qué horas son estas?, vete a la cama!». Però quina classe de professionals tenim ací en València? No saben anar de festa sense que ningú se n´assabente? El pitjor de tot és que no estem parlant de qualsevol jugador, resulta que Parejo és el capità de l´equip, o millor dit, era, perquè pareix que no tornarà mai més a ser-ho, si més no en el València CF. Em resulta curiós fullejar el ´Superdeporte´ i vore a Enzo i Parejo amb els xiquets de ´ASINDOWN´ en la promoció del seu calendari i a continuació llegir la notícia on apareix ´el príncipe de Coslada´ de festa i castanya perdut. No volguera fer demagògia però no sols cal ser un bon professional, si no també parèixer-ho. Eixa imatge no sols perjudica a Parejo, també al València CF, que, per altra banda, hauria de començar a tallar l´abadejo, ficar sancions i no permetre cap eixida de to. Fins ací podíem arribar!

Altra setmana convulsa i desconcertant per a l´aficionat que observa, estoicament, com va desfent-se, poc a poc, el club de la seua ànima. Però al mig del desert, una xicoteta palmera, ens dona una miqueta d´ombra i ens mostra el camí. Per fi, el València CF, torna a guanyar un encontre on apareix un xiquet tímid, alt, flac, molt paregut a André Gomes, que ha esperat el seu moment per a demostrar a tot el món, que és un jugador vàlid per al València CF. Dames i cavallers, ahí tenim a Carlos Soler, jugador que teníem moltes ganes de vore en acció i que en mitja horeta ha tingut prou per a il·lusionar a tota l´afició. Jo no tindría dubtes senyor Prandelli, si el xiquet és bo, que ho és, tire mà d´ell i no s´arrugue, perquè l´edat no importa. Ja sé que és convenient dosificar les seues aparicions i mimar-lo molt, però si és millor que el que tens, jugar-te-la amb ell, t´assegure que, personalment, li ho perdonaré tot. Sempre amunt i bon Nadal a tot el món!



