El origen de todos los males deportivos

En apenas unos días hemos podido comprobar que Prandelli no tiene todo el poder. No lo celebro en absoluto porque creo que en la medida en que el poder esté en manos de alguien del mundo del fútbol, sea quien sea, el Valencia estará más cerca del acierto que del error, lo que pasa es que me lo esperaba porque el propietario ha dado las suficientes muestras desde que llegó como para que tengamos claro de una vez y para siempre que el poder lo tiene él. Y afirmo que Prandelli ha demostrado que no tiene el poder porque si lo tuviera no diría en rueda de prensa que él quiere jugadores hechos y veteranos y no jóvenes promesas, y hay que decir que tiene más razón que un santo y le aplaudo que lo diga públicamente porque creo que coincidiremos todos en que eso es precisamente lo que necesita el equipo, jugadores que no se acobarden dada la mala situación en la tabla. Si Prandelli tuviera todo el poder y supiera que se está haciendo lo que él quiere, no diría quiero jugadores verdes y me los quieren traer azules porque habría dado la orden de buscar jugadores verdes y se acabó el debate. Tener el poder es decirle al dueño «quiero a Pepito de la Lazio, que tiene 29 años y vale 15 millones», y que el dueño dé la orden de ficharlo. Dicho esto, la cosa me preocupa por varias cuestiones. La primera porque no es el momento. El Valencia está en una situación delicada y lo último que necesita son guerras internas y división de opiniones. La presidenta pide unión y apoyo a la prensa y a los aficionados y los primeros que parecen no estarlo son ellos, los principales ejecutivos del club. Y la segunda cosa que me preocupa es que a Lim no le gusten los mensajes y dardos públicos que lanza el entrenador. No lo digo como crítica a Prandelli, al contrario, hay que aplaudir que es el primero que se atreve a alzar la voz, el primero que no se acomoda y traga con todo lo que diga Peter Lim, lo que me preocupa es que Lim interprete que le está echando un pulso y se le hinchen las narices... Al final, a poco que repases los fichajes de la etapa de Peter Lim, en todos en los que ha habido inversión importante él ha estado metido, en cambio, los que son cedidos o coste cero, o muy baratos como Medrán, los ha hecho el director deportivo, y no olvidemos que la temporada pasada Lim estuvo en Getafe viendo en directo el partido... y a Medrán. No falla, todos los problemas del club tienen su origen en el dueño.

