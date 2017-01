Señor Lim, se lo ha ganado usted a pulso

Imagino que no serán necesarias cien manifestaciones en Mestalla como la de ayer antes del partido, o cien pitadas como la que se dio con el choque en marcha mientras el Celta hacía trizas al Valencia sin apenas despeinarse, ni tampoco cien pañoladas como la del final para que la señora presidenta entienda de qué va el asunto. Hablando en plata, el valencianismo ha dictado sentencia. ¡Que se vayan! Meriton puede tener la mayoría accionarial de la sociedad anónima pero el Valencia es de sus aficionados y ayer se lo dijeron bien clarito a la Lim y a Layhoon. Que se vayan porque esto no hay quién lo soporte. Espero que se lo explique bien al señor propietario del club -ya sea por sms o por videoconferencia- para que vaya pensando cómo y cuándo porque a esto solo le queda un pase; darle forma. Señor Peter Lim, el valencianismo está hasta las narices de usted, no le cree y se lo ha dicho bien claro. Márchese. Y es de justicia que se lo diga porque se lo ha ganado usted a pulso. Lo tenía todo en su mano y lo ha echado a perder porque pensó que era el más listo del lugar y que comprando y vendiendo jugadores con su amigo del alma Jorge Mendes, y poniendo entrenadores y directores deportivos a su antojo, se hace un equipo de fútbol. Su proyecto está amortizado, solo falta saber quién le sustituye, Meriton es historia negra del Valencia. Soy uno de tantos que se subió a la palmera y creyó en usted y pocas veces me he sentido tan engañado por alguien. Para que se haga una idea, todavía no había terminado el partido y mi madre me envió este mensaje: «Carlos, ¿ahora qué va a pasar? ¿Nos vamos a segunda o desaparecerá el Valencia?». Lo mismo usted pierde dinero cuando se marche, cosa que por otra parte dudo, pero lo que está haciendo pasar a los aficionados del Valencia no se paga con todo el oro del mundo. Por otra parte, tengo la absoluta certeza de que esto que le estoy diciendo no lo puede entender, porque le hablo de sentimientos, no balances económicos ni de plusvalías en futbolistas. PD: Prandelli se olía lo de ayer y se marchó, eso no es de ser un héroe.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.