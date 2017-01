Ahora importa el corto plazo

La bronca de Mestalla es un serio aviso de lo que puede venir y la presidenta, aunque desde su mentalidad sigue sin entender por qué la gente está tan enfadada, parece con ganas de pelear y echarle un poco más de imaginación. Le van a dar una vuelta de tuerca más a los números y al Fair Play, intentar sacar algunos jugadores para firmar otros tantos como Zaza o Evra, energía y experiencia para combatir una situación de emergencia como la que tenemos en el corto plazo, que para el valencianismo es la gran preocupación y parece que ahora también para ellos. No me pregunten qué se puede entender hoy en día por el proyecto a largo plazo del que siempre nos habla Meriton, Layhoon en nombre de Peter Lim, pero tal como se han puesto las cosas el objetivo es el hoy y el ahora, García Pitarch se la va a jugar en la distancia corta y, eso sí, con cuidado de no comprometer demasiado el futuro. O sea, fichar bueno, bonito y si es posible muy barato para salvar la temporada, que ya llegará el verano y entonces entrará de nuevo en escena el dueño para comprar y vender. Lo curioso es que, aún así, hay opciones de mejorar bastante el equipo.

