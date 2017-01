Como dice Layhoon, si yo fuera Layhoon

Alguno se sorprenderá con lo que va a leer pero le adelanto que lo he escrito convencido de ello. Si yo fuera director deportivo del Valencia saldría en rueda de prensa y diría un par de cosas. La primera es que no hay fichajes. Sí, han leído bien. Anunciaría públicamente que no quiero fichar a ningún jugador y que los que hay ahora en plantilla son los que van a evitar que el Valencia descienda a segunda división. Y diría más. Diría que en los tres próximos partidos el Valencia no tendría capitán, y que aquel futbolista que en cada entrenamiento y en cada partido demuestre que quiere ser capitán del Valencia, lo será. Y lanzaría un mensaje muy contundente para todos los empleados del Valencia: «Está prohibido hablar mal de nuestros jugadores». Y cada día los jugadores me verían en la ciudad deportiva antes de que diera comienzo el entrenamiento, y me verían al final de cada entrenamiento, y estaría en el hotel de concentración y me dejaría ver la noche antes del partido y el mismo día de partido. Y trataría de saber qué problemas tienen para solucionárselos y que estén centrados solo en lo importante, en salvar al equipo. Y después de cada partido, saldría yo, como director deportivo del Valencia, a hablar en zona mixta y en cuantas radios quisieran tener una versión de lo sucedido si lo hemos perdido, y saldrían los jugadores a hablar de la bonita victoria si lo hemos ganado. Y le diría a la presidenta del Valencia, o a Peter Lim porque al final uno ya no sabe quién es quién, que no vuelva a nombrar a los futbolistas del Valencia nunca más en público, y que no hace falta que baje al vestuario. ¡Y menos cuando el equipo ha ganado! Y pondría a todos los empleados del club al servicio de los jugadores, y le diría al ex director de marketing o lo que demonios sea ahora, que tiene prohibido entrar en el vestuario y menos para decirles a los futbolistas que no consigue patrocinios porque ellos no ganan partidos. Es más, llenaría el vestuario de la ciudad deportiva con fotos de Peter Draper y así al menos nos echaríamos unas risas.

PD: A la presidenta del Valencia le diría que los empleados del Valencia están para defender a los ejecutivos del Valencia siempre y no para promover entre la prensa los linchamientos públicos de algunos ejecutivos del Valencia. Señora Layhoon, se lo repetiría cien veces para que lo entienda, pero se termina la página y además usted seguiría sin enterarse.



