Si tengo que morir, que sea con los chavales

Lo digo como lo pienso, teniendo en cuenta cómo está el equipo y el rendimiento de jugadores como Nani, Rodrigo y Santi Mina, si el gol de Vinícius no sirve para que tenga la oportunidad de convencer a Voro, no entiendo nada, lo que pasa que en este Valencia es complicado entender algo. No digo que tenga que ser titular el domingo, ni que tenga que entrar en la convocatoria obligatoriamente, digo que como mínimo podríamos dejar de burlarnos del chaval. Alguno se lo tomará a risa, pero el equipo ha llegado a un punto en el que solo vale poner al que se lo gana, y el ejemplo más claro es el del canterano Carlos Soler. En dos ratos demuestra más que Enzo Pérez sin tener en cuenta la barbaridad de oportunidades que ha tenido desde que llegó al Valencia. Si pones a Vinícius de delantero centro y hace un gol, tiene que servir para algo, porque si no sirve para nada significa que vas a seguir poniendo a los que te están llevando a segunda y que renuncias a cualquier reacción. Y lo mismo digo con Lato, espero que se termine el cuento de Siqueira. Si tengo que morir, prefiero hacerlo con los chavales jóvenes. De los veteranos ya estoy hasta las narices...



No es cosa de trincheras, es cómo funciona el club

Con todo esto de que había empleados del Valencia cuyo nombre no quiero escribir y que maquinaban contra el ya ex director deportivo -eso es verdad y no tendrá nadie narices a negármelo-, quiero decir una cosa. Nos estamos equivocando si lo reducimos a una trinchera entre periodistas. No es eso, es mucho más profundo que tal simpleza, estamos hablando de cómo funciona el Valencia. Los periodistas somos como somos pero esto no es una pelea de egos, esto es una prueba más de que Peter Lim ha puesto al frente del club a gestores incapaces. Tan incapaces que no se dan cuenta de que son ellos los que tienen que decidir qué ejecutivo del club vale o no vale, y lo que es peor, que no se enteraban de que eso estaba pasando en sus morros. Y así todo. Y así vamos...

