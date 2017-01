Peter Lim, haz presidente a Damià Vidagany

Si les soy sincero me da igual quien entre en el Valencia si es que Meriton opta por hacer los necesarios cambios en la inexistente estructura actual. Me dan igual los nombres, me importa que sean quienes sean el Valencia funcione, y sobre todo, que sean quienes sean, Meriton les dé poder y margen de maniobra. En la medida en que decida gente de fútbol el Valencia estará más cerca del acierto que del error. No tengo dudas. Dicho esto, haría bien el amigo Anil Murthy en darse cuenta de quién le quiere por el bien del Valencia y quien por el interés –como Andrés-. Si está atento tiene una buena oportunidad de comprobar que esos que dicen que le quieren ayudar solo le ayudarán sin en el club entran sus primos, amigos o recomendados. Y eso no es querer el bien del Valencia, eso es chantaje. Lo de toda la vida. "Yo te aplaudo si pones a los míos". Al tiempo. Por otra parte, una cosa es lo que algunos dicen que va a hacer Meriton, otra lo que va a hacer Meriton, otra lo que dice Murty que quiere hacer, y otra lo que haga Peter Lim, que ya ha demostrado suficientes veces que manda él. A no ser que el aspirante al director general Damià Vidagany diga lo contrario, claro... que lo hagan presidente, ya puestos.



Más opiniones de Carlos Bosch.