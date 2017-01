Una historia que empieza a cansar

Ganar en la pista del Real Madrid se está convirtiendo en misión prácticamente imposible. Y no sólo por el talento y calidad suprema del rival sino porque, cómo no firmes un encuentro excepcional y seas capaz de dominar de manera holgada, los árbitros siempre se van a encargar de complicarte las cosa. No es de extrañar que el equipo de Pablo Laso lleve más de un año sin perder en su feudo. Visto lo visto en los últimos años, la historia empieza a cansar. Y no sólo por este partido, en el que se sumaron muchos factores, sino porque también hay ciertas actitudes que, además de molestar, revuelven las tripas.

