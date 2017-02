Pues a mí me consta que Peter Lim sí está preocupado

El partido empezó la noche del jueves, cuando un representante de la propiedad que responde al nombre de Anil Murthy se atrevió a decir en la Agrupación de Peñas que no se cree el enfado de los aficionados. Es evidente que, más allá de su sorprendente falta de diplomacia, el que está equivocado es él, de hecho ya ha tenido oportunidad de comprobarlo en Mestalla el día en que le tocaba presidir. Según dijo cuando llegó, su misión aquí era mejorar la conexión con la afición, algo que desde luego no está consiguiendo sino más bien al contrario. Nunca han estado más lejos de la afición, pero cuidado, está por ver a quién representa de verdad quien dice no creer que la gente está preocupada, porque me consta que Peter Lim sí lo está y bastante con lo que está pasando. Quiere decir que, desde tan lejos, está más cerca de lo que siente la afición que Murthy y su selecto grupo de confidentes. Aunque está pasando demasiado tiempo. Si estos que tiene mandando en el club, los mismos que han creído innecesario fichar un buen centrocampista amparándose en que es decisión de Voro, son los que tienen que poner orden en su Valencia y diseñar la futura estructura deportiva y no deportiva, apañado va Lim. Lástima da el Valencia CF con lo que pueda salir de ahí, si eso llegara a ocurrir.

