Apuesto a que Lim no viene el día del Madrid

La presidenta regresa de Singapur y lo hará sola, con una cartera repleta de números y quizá hasta nombres, con algunas consignas de Peter Lim, pero una vez más sin Peter Lim. Se comentaba que el propietario, por fin, había decidido venir a Valencia después de diez meses y que lo haría para presenciar el partido ante el Real Madrid, miércoles 22 a la hora d ela merienda por orden del señor Tebas, pero ya podemos apostar a que no va a ser así y él sabrá las razones. Es evidente que para el señor de Singapur no es ahora mismo algo agradable venir a Mestalla tal como está el ambiente y con todas las críticas hacia su persona. En realidad, lo que nos contaron es que el magnate había decidido comprar el Valencia para disfrutar. Lo que pasa es que con ello adquirió también una gran responsabilidad con mucha gente, como así ha reconocido en más de una ocasión Layhoon, y no está cumpliendo en absoluto ese compromiso de hacer un Valencia grande y competitivo. La cuestión es hasta qué punto cree Peter Lim que todavía le puede dar la vuelta a esto, o hasta qué punto piensa ya que las personas que tiene en el Valencia son capaces de hacerlo. Eso es lo que nos dará la pista sobre lo que le puede estar pasando por la cabeza ahora mismo. Tomar las riendas de verdad, huir hacia adelante o hacerlo hacia atrás. Todo es posible.



Enzo Pérez, no es el momento

Hace días contábamos que Enzo Pérez había transmitido al club que estaba abierto a buscar una salida del Valencia CF, incluso a China si se llegaba a concretar la oferta, pero eso no ocurrió. Eso significa que un jugador se quiere ir, aunque tampoco hay que destrozarlo por ello después de que el Valencia intentara sacarlo el pasado verano. Otra cosa es que el mercado se cerró y ya no es momento de otra cosa que no sea darlo todo.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.