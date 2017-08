Maldita pretemporada

Quien diga que no ha perdido los nervios en algún momento este verano, miente. Porque hasta el más hierático de los granotas, Muñiz, lo ha hecho. Nada está teniendo que ver esta pretemporada, agitada a más no poder, con la placentera puesta a punto de hace un año. A estas alturas, entonces, ya estaba todo prácticamente fichado; hasta hoy mismo el Levante está siendo carne de sobresaltos y de problemas más o menos inesperados. Esperemos que estos no acaben influyendo en el resultado final en LaLiga, que es lo que de verdad importa.

Ni agobios ni brindis al sol

Mismos cromos para todos

La angustia que genera la carencia de delanteros en plantilla a una semana vista del inicio de la competición es un mal generalizado. El Levante es otro más de la decena de clubes, como poco, que pelean por los escasos ´9´ de peso que quedan a su alcance. Todos quieren a los mismos cromos (que desde ya se pueden coleccionar con el albúm que regala SUPER), y seguramente no haya para todos. Así que nada de agobios y precipitaciones, para no dar pasos en falso, pero tampoco de excesos de confianzas o brindis al sol. Cuando Tito dejaba la puerta abierta a la llegada de Amath, este ya estaba firmando por el Getafe; al ironizar sobre el interés por Ramos, apenas se estaba desmientiendo a sí mismo. Porque contactos por el cafetero hubo y los sigue habiendo.

Del ´caso´ Larsson al Rayo

Sin fichaje ni amistoso

La semana ha transcurrido entre la espantada de Larsson y el ridículo del Rayo, que es Presa de la histriónica personalidad de su presidente. La postura del Levante en este último caso, anulando de raíz el amistoso, solo admite elogios. Por mucho que haya supuesto otro contratiempo en la preparación prevista por Muñiz, quien ya tuviera que acortar a la carrera la estadía de Campoamor por el mal estado del césped. Con el sueco, por contra, se ha echado en falta un poco más de mano dura granota. Para mantener en lo más alto el nombre del club, y especialmente para sonrojar la actitud nada profesional del futbolista, quien se valió de las leyes no escritas del mercado para renegar de mala manera de su firma.

Votación de la capitanía

Decisión a tener en cuenta

La elección de un nuevo capitán tiene su punto. Va a servir para medir el peso y el poso de las distintas corrientes que hay en el vestuario, por mucho que este vuelva a ser una gran familia. Iván, Postigo y hasta Campaña tienen sus credenciales, como también Roger, el otro gran damnificado de esta maldita pretemporada.