Experiencia para repetir y reto superado dignamente

Si estás cansado de correr y correr, de acumular kilómetros en tus piernas sin que esa actividad física te genere una satisfacción proporcional a tu esfuerzo, muy probablemente lo que necesites sea vivir una experiencia como la que ´Farinato Race´ nos brindó a los que acudimos ayer a la Playa de La Concha en Oropesa del Mar.

No dudes más

La aventura del equipo SUPER se inició semanas atrás y, con nuestras limitaciones, intentamos llevar a cabo una preparación que, ya desde un punto de vista estrictamente empírico, me atrevo a afirmar que se trata de entrenamiento —sinceramente, creo que quizás más técnico que físico siempre y cuando se mantenga una condición mínima—, diversión y afán de superación a partes iguales. Si estas leyendo esto y tienes dudas, no dudes más: si quieres, puedes.

´Farinato Race´ nos planteó más de veinte obstáculos distribuidos en poco más de seis kilómetros y cada uno de ellos fue un pequeño reto que superamos de forma digna.

Ni un ´burpee´

Con un clima fantástico y una indumentaria de lujo cedida por ´42k Running´, finalmente Pilar, Rafa, Vicente y Juanma no pudieron comparecer, pero Migue Varea —un todoterreno en todas las disciplinas—, José Luna —sin duda el más veloz—, Marcos Romero —un reloj suizo durante la prueba— y Noel Marín —espectacular trepando en la recta final—, dejaron el pabellón bien alto. La prueba más evidente, un dato: ni un ´burpee´ hicimos...