Quiero ver a un gran Soler

E l fútbol no para. Si la derrota del Valencia CF ante el Barça sigue copando todo tipo de tertulias, lo cierto es que mañana mismo regresa la competición y en este caso tenemos fútbol del bueno en Primera y en el caso que nos ocupa el Valencia recibe a un Getafe que camina ya por zona tranquila y lo hace con las amenazas y sanciones por las tarjetas amarillas llamando a la puerta del club de Mestalla. Una de las principales novedades, o posiblemente la principal, no es otra que la baja de Kondogbia en el centro del campo por acumulación de amonestaciones y el posible regreso de Carlos Soler a esa posición que es mucho más natural para él y para su juego.

Ojo, no digo que Kondogbia no deba jugar ahí y que Soler sí debería ser el titular en dicha parcela. No. No digo eso. Para mí Kondogbia es un titular fundamental en este Valencia. Pero disfrutemos o valoremos lo interesante. Regresa o debería regresar Soler al centro y en principio su misión será la de alternar posición con un Parejo que si bien no jugó excesivamente bien en su último partido en Barcelona sí que se ha convertido en un hombre fundamental para este Valencia. Pero bueno, la presencia de la pareja Parejo-Soler debería vestirse de gala para rematar al Getafe y seguir luchando por escalar alguna posición más en LaLiga.



Muy sacrificado

Y centrémonos solo en Soler. Es cierto que su posición más natural sería formar pareja con Kondogbia ejerciendo la forma de actuar sobre el terreno de juego de Parejo, que es más su 'doble' entre comillas que un complemento correcto para formar una pareja estable en el centro del campo. Pero Kondogbia no está y sí que está Parejo, un futbolista que se ha convertido en un hombre fundamental para Marcelino y para la forma de actuar del propio Valencia. Y el tema es sencillo. ¿Quién jugará más adelantado y más atrás de los dos? Por poner un ejemplo un poco de tiempos pasados. ¿Quién de los dos actuará de 8 y quién de los dos jugará como un 6 puro? La respuesta es compleja y todo viene a indicar que ninguno de los dos acabará jugando en su puesto natural. Yo veo a Parejo actuando con más precaución en la media y a Soler haciendo más de un Parejo habitual sobre el terreno de juego. Sea como fuere lo cierto es que ambos tienen categoría para hacer morder el polvo al Getafe.



Pequeña revancha

Y sí, juegue quién juegue al final ese encuentro en el centro del campo, debemos tomarnos ese partido con deportividad pero con ánimo de revancha. El Valencia pase lo que pase seguirá soñando con escalar puestos en la tabla y una victoria ante unos madrileños que no se juegan nada más que su honor debería ser un objetivo francamente fácil de cumplir. Y sí, el Getafe en el duelo de la primera vuelta nos ganó en su campo y nos cosió a patadas. Y si somos francos ninguna de estas dos posiciones son recomendables para este partido de vuelta. No, no digo que el Valencia tenga que salir a dar patadones. Eso no lo he dicho nunca y no lo voy a decir ahora. Pero sí pido competencia al máximo e intentar trasladar al Getafe que no nos caen bien –por su comportamiento– y que en Mestalla la gente que llena el coliseo sí tiene ganas de que el Getafe sea tratado con poco cariño por los jugadores del Valencia. Y sí, sin ánimo de revancha, y no se me olvida Damián Suárez y pienso en todos esos golpes que nos atizó.