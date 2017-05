Peter, en Mestalla hay un mensaje para ti

Desde que empezaba a asumirse a finales de 2016 que el Valencia CF iba camino de repetir el fracaso de la pasada temporada, los comportamientos en Mestalla de una parte cada vez más amplia de la afición son mensajes de hartazgo con destino y destinatario: Singapur y Peter Lim, máximo accionista del club, quien no se digna a subirse al avión y compartir aquí las preocupaciones valencianistas. Las quejas han sido de todo tipo y color: cantos de «vete ya», pancartas, silbatos, concentraciones y, siempre en paralelo, la pérdida constante de fieles en un estadio antaño temible. Ayer la noticia no estuvo en la ´goleada-maquillaje´ al colista, sino en el desierto de las gradas... o en el sofá de casa, donde muchos de ustedes prefirieron pasar los 90 minutos del apasionante Valencia-Osasuna, jugado en una soleada tarde de domingo y una de esas jornadas finales en las que los grandes se juegan las habichuelas y un futuro europeo. En el Valencia, sin embargo, las habichuelas están contadas por obra y desgracia del jefe de Meriton y su especulador consejero. A pesar de que, ahora, escurran el bulto.



Cifras de vergüenza

En un tiempo remoto el que escribe se decantó por las letras, así que perdió fácilmente la cuenta de las veces que esta campaña menos de 30.000 personas han acudido a Mestalla. Pero son unas cuantas. Frente a Osasuna el número decreció por debajo del vergonzoso límite de los 25.000 espectadores. La segunda peor entrada del curso tras la visita del Málaga (23.121) el 4 de diciembre. El domingo fue triste y raro. Ganar para nada. Tras el 4-1 le pregunté a un amigo de esos que no se pierden un partido del Valencia por nada del mundo: «¿Cómo tienes el cuerpo?». «Fatal, asqueado, preocupado por el futuro, triste por la imagen y nostálgico por el pasado... no tiene nada que ver con títulos, sino con la falta de amor propio y rumbo en esta entidad y por como nos están manchando la historia», me respondió desde casa. Fue uno de los miles de abonados que, aún teniendo entrada garantizada, eligieron la televisión para ver al VCF Lim. El de Singapur no aparece por aquí desde hace un año, pero las imágenes de Mestalla desangelado son señales tan contundentes, enviadas por el valencianismo, como los cánticos que en febrero y marzo le invitaron a dejar el proyecto. Hay quien dice que la afición está anestesiada, sin saber qué hacer...Quizá tenga razón, pero hay silencios y ausencias, como las de ayer, que matan. Como dice el vulgo, «el mejor desprecio es no hacer aprecio». La indiferencia. Ese es el mensaje para un inversor que se ha convertido en un generador de desilusión.



El fantasma de la ola

Con los aplausos a Parejo en el minuto 68 y el siguiente 3-0 un temor me invadió el cuerpo, el de ver la ridícula ola mexicana de hace una temporada tras golear al Eibar en un día parecido. Por suerte, hasta los más optimistas de los valencianistas han aprendido de los errores de la autocomplacencia. Ahora llueve sobre mojado, sobre dos años de fracaso en fracaso. La paciencia con un proyecto que encadena tres temporadas está prácticamente agotada. Lim tiene dos caminos. Despreocuparse, de verdad, y dejar hacer a quienes han puesto el nombre encima de la mesa de entrenadores como Marcelino o Berizzo o vender las acciones del club. Ya no vale jugar a director deportivo ni echarse a un lado sin poner las habichuelas... Un equipo ganador se empieza a construir con un gran entrenador...Y eso se paga caro.