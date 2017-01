La consolació del Mancomunitat de la Safor, para Moltó i Brisca

Els aficionats al raspall també tingueren ahir una cita destacada, en el seu cas amb les finals de consolació del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, partides que es van jugar en el trinquet de Bellreguard. El desenllaç de les dues confrontacions va ser molt distint. En la de professionals, Moltó i Brisca no van donar opció a Pepe, Dorín i Roberto, que solament pogueren sumar un joc (25-5). Molt més renyida i emocionat va ser la de juvenils, on Sergio i Raúl guanyaren a Salelles i Seve per 25-20. Els perdedors es quedaren amb la mel als llavis després de protagonitzar una espectacular remuntada amb el resultat advers de 20-0.

Finals

El torneig conclou esta vesprada en el trinquet de Xeraco. Primer es decidirà el títol en categoria juvenil amb la final que enfrontarà a Salvà i Ricardet contra Ximo i Borja. A priori es preveu equilibri per la bona imatge que deixaren les dues parelles en les semifinals.

En la final professional posterior, Punxa i Coeter II jugaran contra Ian, Canari i Néstor. Ambdues formacions ho han fet fenomenal en les partides prèvies on han sigut clarament superiors als rivals.

Es tracta de dos equips igualment poderosos on la parella té a favor comptar amb la presència de dos dels pilotaris més decisius i experimentats del moment. El trio haurà de fer bona la superioritat numèrica. La joventut dels tres pilotaris podria ser clau si la partida es fa llarga.