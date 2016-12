El trinquet d'Alginet, una dècada esperant solucions

Fa una dècada tal dia com hui, com tots els dilluns de l´any, el trinquet d´Alginet oferiria el millor cartell del dia. Dilluns era el seu dia gran. Però no serà així. Les seues portes estan tancades a l´activitat professional i des de fa molts anys espera una solució.

Va ser bressol d´un pilotari de llegenda com Juliet, era seu dels millors campionats de la temporada. un trinquet menut, jugador, perfecte per a veure partides de qualitat. Però un dia, encara molts es pregunten la raó, va tancar i es va convertir en un llarg del jubilat. Era provisional, afirmaven, però, el ben cert és que han passat els anys i, com es pot apreciar en la fotografia de la passada setmana, tan sols queda la nostàlgia d´una partida mig esborrada a la pissarra de la façana.

Afirmen que estan buscant-se solucions. Que és necessari fer una eixida d´emergència per a complir amb l´actual normativa i que està buscant-se un local annexe per a construir-la.