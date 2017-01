Un vendaval passa per Guadassuar

Sembla que la consecució del títol de campió individual li ha assentat més que bé a Puchol II. El rest de Vinalesa ja fa molt de temps que no para d´acaparar el·logis. Però des que és el número u, el seu joc és tan preciosista com efectiu. Ahir va ser un vendaval en el trinquet de Guadassuar en la final del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta. Amb Nacho davant es va proclamar campió en superar a Marc i Javi per 60-15.

L´actuació de Puchol II va ser perfecta. Quan calia restar no se´n deixava cap, en el moment d´atacar matava i entre quinze i quinze delectava amb jugades fetes des del trellat, sempre amb intenció i magnífica execució.

Però és que de Nacho cal dir el mateix. El de Beniparrell va ser ahir el número u dels mitgers. Qualsevol de les dues mans feia quinze. I de totes les maneres, si bé les opcions més utilitzades van ser tallar la corda, picar en muralla o buscar la llotja.

Enfront, Marc i Javi hagueren de conformar-se a ser espectadors de luxe de l´exhibició dels seus contraris. Els dos van ser superats, línia per línia. I si bé mereixeren sumar alguns jocs, la diferència entre els colors va ser abismal. Això sí, la professionalitat va ser total i lluitaren tots els quinzes com si foren el decisiu. A Marc encara li falta un poc per a recuperar la pegada d´abans de la lesió en la mà dreta. I Javi es va veure desbordat per la quantitat de míssils que li arribaven.

Circuit sub-23

La sessió en el trinquet de Guadassuar va començar amb la disputa de la primera semifinal del Circuit sub-23 de raspall. Salelles, Lorja i Ibiza s´han guanyat el dret de jugar pel títol en guanyar a Montaner i Borja per 25-20.

La partida va destacar per la intensitat que li ficaren els cinc pilotaris, per les alternatives en el domini així com per l´emoció del tram final després de la meritòria remuntada de la parella (10-20). La segona semifinal es jugarà demà en el trinquet de Genovés on Badenes i Ricardet s´enfrontaran a Salvà i Raúl.

Savipecho, el següent

Acaba un torneig i comença un altre, en este cas el Trofeu Savipecho que es disputa en les modalitats d´escala i corda i raspall. La jornada inaugural està programada el dissabte en la Llosa de Ranes on es jugarà la primera eliminatòria de la disciplina de la raspada.

El trofeu es presenta hui en el trinquet Pelayo (13.00 hores). L´acte, obert al públic, comptarà amb dos padrins de luxe com El Genovés i Rovellet. L´organització també ha convocat a varis dels participants de més renom, cas de Puchol II, Soro III, Genovés II, Moltó, Waldo i Coeter II.