Anàlisi de la rendibilitat de les tradicions

La pilota serà motiu d´estudi i debat en els pròxims dies en un curs creat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i una nova jornada de la Càtedra sorgida del conveni entre la Generalitat i la Universitat de València (UV).

En la seu de la UIMP a València hui comença el curs ´La tradició rendible. Models d´ús de la cultura popular com a recurs econòmic´. Segons expliquen els organitzadors es tracta d´una iniciativa pensada «per als nous emprenedors i per als empresaris experimentats que desitgen reinventar-se, per als artistes i interessats en la gestió cultural i per als estudiants universitaris».

Durant tres dies s´analitzarà el moviment empresarial i les possibilitats de negoci que genera la cultura popular i tradicional valenciana així com el seu funcionament, la sostenibilitat i l´acceptació entre la societat. El torn de l´esport autòcton serà demà amb la ponència en la qual participaran Paco Cerdà, periodista de Levante EMV, i Javier Nadal ´Dorín´, pilotari i gerent de Val Net.

El dissabte, l´auditori Juan Varea de Borriana acollirà una nova jornada de la Càtedra de la pilota valenciana. Amb el lema ´La comunicació i el màrqueting a la pilota´, durant el matí es succeiran distintes ponències i taules redones.

L´encarregada d´obrir el foc serà la periodista Tona Català, que abordarà la presència de l´esport autòcton en els mitjans de comunicació. En les xarrades posteriors participaran més periodistes especialitzats en pilota, entre els quals es troben els redactors d´este diari i de Levante-EMV, entre altres mitjans. També intervindran pilotaris, empresaris i membres de la Federació.