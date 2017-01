Moltó diu adéu i Puchol II segueix

.

Una de cal i l´altra d´arena. Este és el balanç de l´espectacle que van oferir les partides de semifinals del Trofeu Savipecho disputades ahir en el trinquet Pelayo. En el torneig a raspall, Ian, Canari i Néstor continuen endavant mentre que en el d´escala i corda els primers finalistes són Puchol II i Santi.

La sessió va començar amb l´eliminatòria del joc per baix on l´esmentat trio es va menjar a Moltó i Dorín que cediren per 25-0. El resultat sabater és bona mostra de la diferència entre ambdues formacions.

En el trio, Ian va estar perfecte i Néstor quasi que també en aprofitar a la perfecció l´espenta del rest de Senyera per a acabar el quinze. Canari, tot i que no va tindre tant protagonisme en atac -tampoc ho va necessitar el seu equip-, va ser un mur insalvable per als rivals. La parella va estar lluny del seu millor nivell, especialment en la faceta anotadora.

A continuació sí que es va veure espectacle i del bo en el triomf de Puchol II i Santi per 60-40 contra Miguel, Pere i Bueno. Presenciar els moviments quasi convertits en dansa i els colps teledirigits del campió individual continua sent una delícia. A més, Santi també va oferir la seua millor versió. Pareixia que jugaven tres contra tres.

Enfront, el trio es va buidar, va carregar i va passar infinitat de pilotes impossibles. Però molts dels quinzes que després són definitius, eixos que decanten un joc, van caure del costat de la parella.