Pere Roc II i Pablo, endavant

Pere Roc II, Dani i Conillet en la modalitat d´escala i corda i Pablo, Sanchis i Roberto en la de raspall, són els equips que completen el cartell de les finals de Trofeu Savipecho, que ahir va viure una altra sessió doble a Bellreguard.

En la semifinal per dalt corda l´equip encapçalat per Pere Roc II va superar a Soro III i Félix per 60-45. Va ser una confrontació sobretot intensa, amb infinitat d´intercanvis i per tant llarga, en la qual els cinc contendents compartiren protagonisme. El desenllaç favorable als blaus va vindre perquè el trio va mantenir la intensitat en tot moment mentre que la parella va perdre la concentració en tres jocs que després no va poder recuperar.

Fins al 35-40 favorable al trio, la partida va ser espectacular. Eixe va ser un tram on pareixia que els equips no solament competien per guanyar sinó també per fer-ho de la manera més bonica possible. Tots els jocs van resultar impecables en la intenció i l´execució.

Després va arribar el moment del domini dels blaus. Va ser de manera progressiva i en algun joc inclús va decidir la sort amb pilotes que sempre trencaven a favor dels mateixos. Però es feia justícia perquè el trio jugava amb una marxa més (35-55). Soro III i Félix reviscolaren i la partida tornava a enredar-se (45-55). Però com que Pere Roc II i els seus continuaven igual de bé acabaren amb el conat de remuntada.

En la semifinal a raspall, Pablo, Sanchis i Roberto es van desfer de Sergio, Tonet II i Raúl per 25-15. En este cas la partida es va decidir en els compassos inicials, quan Pablo i els seus companys van ser molt superiors als pilotaris de Genovés.

Els tres primers jocs no van tenir color. Van ser plàcids per als ara ja finalistes, dos d´ells gràcies a la treta de Pablo i a les rematades de Roberto i el tercer pel domini de Sanchis en la seua parcel·la, on no deixava passar pilotes i a més afusellava a parts iguals.

A continuació es van estrenar els blaus des del dau amb la mateixa autoritat que havien sumat abans els seus rivals (15-5). I els rojos contestaren amb un joc net gràcies al martell de Pablo (20-5). Tot i la diferència, Sergio, Tonet II i Raúl no perderen la compostura i li atorgaren incertesa a la partida en aconseguir dos jocs consecutius (20-15). Però els rojos reaccionaren i en el parcial següent acabaren al rest.