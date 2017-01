El mà a mà s'ajorna fins al nou any

Puchol II i Moltó continuen convençuts del fet que s´enfrontaran mà a mà en el trinquet Pelayo. Però no serà el pròxim desembre, com s´havia previst en un principi. Els pilotaris i els gestors de la ´Catedral´ han acordat ajornat les negociacions fins a gener perquè els campions individuals puguen centrar-se en els nombrosos compromisos que tindran durant les pròximes setmanes.

Com que ja no hi ha pressa per a tancar una data, la probabilitat apunta ara al mes de febrer. En gener, els pilotaris i el trinqueter de Pelayo, Daniel Ribera, reprendrien les negociacions. Posteriorment, Moltó i Puchol II necessitarien de dues a tres setmanes per a preparar la confrontació.

El calendari professional té pocs buits durant la temporada i en gener, d´acord a la programació d´enguany, haurien de començar les competicions per equips més importants del raspall i l´escala i corda, la Lliga i el Circuit. Però ja que els dos pilotaris reduirien les seues aparicions en el dia a dia per estar immersos en estos campionats, totes les parts consideren que els entrenaments per al duel serien factibles. Després solament hauria que trobar una data adequada.

Quasi tancat

Tot i l´ajornament, totes les parts creuen que la partida es jugarà. De fet, Puchol II confirmava ahir a este diari que les negociacions anaven molt avançades. «Ja estava quasi clar però s´ho hem pensat millor i tots considerem que és millor deixar-ho per a més endavant. Per la part que em toca, vinc de guanyar l´Individual i he jugat un desafiament posterior contra Soro III. Entrar de nou en la preparació d´una partida tan important se m´haguera fet costera amunt i també suposaria llevar-li protagonisme i dedicació a altres trofeus», explica. El de Vinalesa pensa que no serà necessari fer-ne moltes més reunions perquè «la fórmula està pràcticament definida. Hi ha algun punt de discordança però estic convençut que hi haurà acord quan ens tornem a asseure perquè els dos volem jugar la partida», diu.

De moment solament s´ha desvelat que el duel serà en Pelayo, en la modalitat d´escala i corda i amb Moltó traent sempre al dau. Falta concretar de quina manera, com serien les pilotes i si hi hauria alguna concessió més per part d´algun contendent.

Els dos pilotaris estan sent assessorats pels seus respectius cercles de confiança i han realitzat diverses proves, algunes en el mateix trinquet Pelayo. Puchol II es va entrenar amb Guille, que gaudeix d´una de les tretes més poderoses del raspall. Per la seua banda, Moltó va fer un entrenament amb Pedro, que és capaç de jugar amb els ulls tancats en el trinquet de la capital.