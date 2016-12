Pablo i Bueno, nous líders del Trofeu Joves

S´acosta la fi de la fase regular del Trofeu Joves i els equips que disputaran les semifinals augmenten l´excel·lent nivell que venen oferint des de l´inici de la competició. Falta concretar l´ordre de classificació en la ronda en curs per a determinar els encreuaments de la fase final i les variacions en la taula són constants.

Pablo i Bueno s´han convertit en els nous líders en superar el passat dilluns en el trinquet de Borriana a Francés i Carlos, que també optaven a situar-se primers. La partida es va decidir per un folgat 60-30 però els derrotats feren mèrits per a acabar amb un tanteig molt més honrós.

El que cal destacar per damunt de tot és l´actuació dels vencedors, la millor amb diferència pel que fa a les seues aparicions en esta competició dissenyada per als joves que són figures però necessiten consolidar-se. Pablo va ficar el trellat i la potència a parts iguals mentre que Bueno va avorrir als rivals amb la seua capacitat de tornar la pilota. El de Meliana va ser un frontó.

Ara queden cinc partides per a tancar la fase i totes seran decisives per a la configuració de les semifinals. La següent es completarà el divendres a Vila-real on Carlos i Nacho tindran l´oportunitat de recuperar el lideratge. En la contra estaran De la Vega i Monrabal, que s´acomiaden de la competició.

Entre els equips classificats per a la fase final solament hi ha una diferència de 4 punts. Pablo i Bueno en sumen 9, Carlos i Nacho acumulen 7 en la segona posició mentre que Francés i Carlos continuen en la tercera plaça amb els 6 punts que ja tenien. La quarta posició és per a Giner, Álvaro i Josep amb 5 punts.