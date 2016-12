Almussafes presentà els finalistes del Trofeu President

El saló de plenaris de l´Ajuntament d´Almussafes es convertia el passat dimarts en l´epicentre del frontó valencià. Rebia, ni més ni menys, que als finalistes de la XXX edició del Trofeu President de la Generalitat – Campionat Individual de Frontó per a la seua presentació en públic. A l´acte van acudir els finalistes de les set finals, i va estar presidit per Pau Bosch, regidor d´esports d´Almussafes, Daniel Novejarque, Vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, José Ventura, President del Club de Pilota d´Almussafes, que van a estar acompanyats en la taula pels dos finalistes de la categoria especial, Javi ´Moro´ de Massalfassar i Adrián de Museros.

El representant de l´Ajuntament va agraïr a la Federació el fet d´haver triat el frontó d´Almussafes com a seus per a estes prestigioses finals. «A més,–continuava– des de que ferem la reforma al frontó els aficionats ens han transmés el bon estat de la instal.lació per a la pràctica del frontó valencià». Per la seua banda, Novejarque volgué fer un repàs de les finals de les diferents categories, posant especial èmfasi en la final de la categoria especial, on resaltava que serà «una final molt entretinguda per a l´espectador i amb pronòstic incert». També dedicava unes paraules al finalista de primera Vicent Cervera: «Es un honor comptar amb un exjugador profesional de primer nivell com tú i estem molt agraïts».

Pel que fa a l´aspecte més esportiu, el calendari de finals arrancava el mateix dimarts amb les finals de 1ª i 2ª d´entre semana. Ja en la jornada de dissabte, a partir de les 16:30 hores arrancarà la final de la 3ª d´entre semana, i a continuació és disputarà la final de 3ª Categoria. Tancarà la vesprada la final de la segona categoria. El plat fort arriba diumenge de matí amb les dos partides de més nivell, a partir de les 10:30 Cervera i Christian lluitaran pel trofeu de campió en 1ª, mentre que acte seguit, seran Adrián de Museros i Moro de Massalfassar els que buscaran ser el nou rei del frontó valencià. Partida que serà retransmesa per Levante TV.