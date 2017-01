Suspesa la final de Categoria Especial entre Moro i Adrián

Almussafes acollia en la jornada de diumenge dues finals, les últimes d´aquesta XXX edició del Trofeu President de la Generalitat de Frontó Individual. Després de disputar-se les finals de dimarts, corresponent a les categories d´entre setmana, i dissabte per la vesprada, quan era el torn de les finals de 2ª, 3ª i 3ª entre setmana, arribava la jornada més esperada, la de diumenge, que és presentava amb idèntiques condicions atmosfèriques a les de de la resta de jornades.

Després de disputar-se la final de la primera categoria, que enfrontava a Cervera d´Alaquàs i a Christian de Quart, que va estar dominada per el més veterà de principi a fi, i que s´enduia pel marcador de 41 a 18, era el torn de la més esperada, la final d´especial, que enfrontava en este cas a Adrián de Museros i a Moro de Massalfassar. Arrancava la final a les 11:45 hores, amb un magnífic ambient, vora doscentes persones s´acostaren fins al frontó d´Almussafes per poder gaudir d´una interessant final.

Poc a poc, segons s´anava disputant la partida, la pista anava agafant molta humitat i fent-se cada volta més perillós el jugar en eixes condicions. La causa, sense dubte, va ser la alta condensació que és va produïr dins del frontó, provocada per la humitat del cent per cent fòra de la canxa. Un fet que provocà que poc a poc tant les parets com el pis anaren banyant-se fins fer impracticable la pràctica de la pilota en el frontó. Amb un marcador de 28 a 12 a favor de Moro es decidia suspendre la partida, que de moment no té data tancada per a la seua reanudació.

Resta de categories

D´altra banda, i en la jornada del dissabte es disputaven les finals de 2ª, 3ª i 3ª entre setmana. Es registrava un bon ambient quan arrancava la final de tercera entre semana entre Rafa d´Alfara del Patriarca i Fermín de Massalfassar. Els companys de club de Rafa donaven colorit a la final. La mateixa és va desenvolupar amb un domini prou clar de Rafa, qui va anar per davant en tot moment. Durant la lligueta regular, aquest enfrontament havia caigut dues voltes del costat de Fermín, però la final se l´emportava Rafa pel marcador de 41 a 22.





Acte seguit era el torn de la final de tercera, però en este cas, de cap de setmana, onanaven a lluitar pel títol. Pepe posava sense dubte les notes de qualitat de la vesprada, però s´imposava en la partida el físic d´Alejandro, més jove, que guanyava per 41 a 34, engrandint així les vitrines del CPV Quart de Poblet.

Tancava la vesprada la final de la segona categoria, que disputaven Andrés de Bugarra i Àlex del CPV Alfara d´Algímia. De moment ha sigut sense dubte la millor final de totes, amb dos jugadors de pegada i amb molt de físic que varen fer gaudir el nombrós públic assistent. La partida podria haver-la guanyat qualsevol dels dos jugadors, però a la fi, va ser Àlex qui va tindre un poc més de sort al final i s´emportava la final per 41 a 39. Cal destacar que Andrés quasi guanya en segona després d´haver ascendit enguany a esta nova categoria al haver-se proclamat l´any passat campió en tercera. Varen lliurar els trofeus Daniel Novejarque, vicepresident de la Federació de Pilota, Teresa Cervera, alcaldessa de Bugarra, Vicent Dubal, regidor d´esports de Moixent, Ignacio Ramos, President del CPV Quart de Poblet i José Ventura, president del CPV Almussafes.