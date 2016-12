López amplia el seu mecenatge

Trofeu Mixt Fundació José Luis López. Este es el nom del nou torneig que naix per iniciativa de l´empresari valencià, que d´esta manera amplia el seu mecenatge en la pilota valenciana. De les set jornades programades, sis es completaran en Pelayo, recinte de la seua propietat, i l´altra tindrà lloc a Guadassuar, trinquet que gestiona la seua mà dreta en la ´Catedral´, Daniel Ribera.

Com tots els trofeus ´mixtos´, el torneig en realitat en són dos que es disputaran en les modalitats d´escala i corda i raspall. El format és idèntic al del Trofeu Savipecho, el precursor en reunir a les primeres figures d´ambdues disciplines. En primer lloc es completaran tres eliminatòries. Els equips vencedors i el millor dels derrotats accediran a les semifinals i els dos supervivents s´enfrontaran en les finals.

En el cartell apareix el millor de cada casa. En les posicions de més responsabilitat estan els pesos pesats mentre que alguna punta ha estat reservada per a varis dels joves que més estan destacant últimament, que d´esta manera obtenen el premi d´anunciar-se amb els grans referents de la vaqueta.

La jornada inaugural està programada el dijous vinent. Sempre es jugarà primer la partida a raspall i a continuació la de dalt corda. Els encarregats d´obrir el foc seran Pablo, Coeter II i Raúl, que tindran en la contra a Ricard, Canari i Lorja. A continuació, Genovés II, Pere i Héctor II s´enfrontaran a Miguel, Javi i Monrabal.

En este primer cartell cal destacar la tornada als trofeus de rellevància del campió de la Lliga de Raspall, Ricard. També el fet que Pablo repeteix en un gran esdeveniment després de l´excel·lent actuació en el Savipecho, que va suposar la seua estrena en tornejos de professionals. La segona eliminatòria de les dues modalitats es disputarà el dilluns 26, dia gens habitual a Pelayo però festiu, en plena voràgine de Nadal.

Primer, Moltó i Sanchis jugaran contra Sergio, Brisca i Miravalles. Després, Soro III, Dani i Álvaro mesuraran les seues forces contra Pere Roc II, Santi i Conillet.

La ronda eliminatòria conclourà el dijous 29. Punxa, Dorín i Roberto jugaran contra Ian, Tonet II i Néstor. A continuació, Puchol II i Jesús pugnaran amb Marc, Félix i Carlos. Els primers finalistes es coneixeran el 7 de gener. Este era el dia en el qual s´havia anunciat que Puchol II i Conillet jugarien contra Pere Roc II, Jesús i Carlos. El campió individual té un viatge pagat per José Luis López si guanya. Però la confrontació contra ´tres triats´ s´ha ajornat per a més endavant. Les segones semifinals estan programades per al dia 11. Esta serà la jornada de Guadassuar, l´única fóra de Pelayo. Els títols es decidiran el dissabte 14 del pròxim mes.