Els 'mestres' ja estan triats

Continuen aflorant partides de rellevància en la pilota professional. Un dia després de fer-se públic el Trofeu Mixt Fundació José Luis López, competició de nova creació, s´ha donat a conéixer un clàssic de finals d´any, el Trofeu Mestres, que es disputarà el pròxim dissabte 17 de desembre i el següent -24 de desembre- en el trinquet Pelayo.

La filosofia del torneig imita a la del Masters de tenis i els quatre equips participants han estat configurats amb els pilotaris que millor rendiment han donat durant tot l´any. El dissabte es jugaran les dues semifinals. En la primera, Soro III i Javi s´enfrontaran a Marc, Pere i Héctor. I en la segona, Puchol II i Santi tindran en la contra a Pere Roc II, Félix i Carlos. La final del dissabte 24 també tindrà lloc en el trinquet de la capital.

Expliquen els encarregats de la configuració dels equips, que els ha costat definir el cartell doncs «s´ha hagut de deixar fóra a pilotaris que perfectament podrien haver jugat el trofeu». El trinquet Daniel Ribera assenyala que els descartes més complicats han sigut els de Miguel, Jesús, campions del Circuit i la Copa respectivament, així com Monrabal. També havia sonat el nom de Genovés II, pel carisma i la gran notícia que suposa la seua recuperació després de més d´un any sense jugar. Però, tot i que el seu rendiment està sent més que bo, la seua reaparició està massa fresca per a posar-ho en un esdeveniment on es premia la regularitat i el bon fer durant tot un any.

Entre els triats, un dels noms que més destaca és el de Marc. No sorprén que estiga, perquè el de Monserrat porta un 2016 magnífic. La seua participació és un símptoma de la seua consolidació i pes específic entre les primeres figures.

Amb la resta de participants hi ha poc debat. Puchol II i Soro III són innegociables perquè són qui marquen la pauta en el trinquet. Després d´ells, Pere Roc II és l´escaleter que més soroll ha fet en els darrers dotze mesos.

Davant, Javi i Félix ja fa anys que s´alternen en el número u. Però enguany els ha eixit un seriós competidor, Pere, que naturalment havia d´estar entre els escollits. De Santi és probable que haja influït el seu rendiment en la segona part de l´any. Ara està impecable. I Carlos i Héctor II són les puntes habituals de les cites importants. Monrabal també, quan no jugà de mitger.

