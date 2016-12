Altre pas endavant de Marc

La configuració del X Trofeu Mestres ha oferit poques sorpreses, tal vegada cap. Els deu pilotaris escollits certament han sigut dels millors de l´any que ara acaba. Podria haver entrat algun altre, però un dels atractius del torneig és precisament l´exclusivitat que dóna el reduït nombre de participants.

Marc ha estat un dels escaleters triats per a capitanejar una de les quatre formacions. Jugarà amb Pere i Héctor II. El de Monserrat assegura que es troba tan sorprés com content. «Des que em van donar l´oportunitat de donar el salt trobe que he respost i que estic jugant a bon nivell. Però no tenia clar que em convocaren per a este trofeu on juguen els que han sigut els millors de l´any. És un orgull», comenta.

No solament això, el jove pilotari també ha sigut requerit per al nou Trofeu Fundació José Luis López, que naix amb la intenció de convertir-se en un dels esdeveniments més importants de la temporada. «És altre motiu per a estar content. M´ho prenc com altra oportunitat per a demostrar que puc estar amb els millors. Ara tinc la sort d´estar en els cartells més importants però sóc conscient que això durarà si m´ho guanye fent bones actuacions. També és una responsabilitat», assenyala.

El 2016 ha sigut l´any de l´eclosió de Marc en el món professional. El punt d´inflexió va arribar en març, quan li cridaren per a substituir a Miguel en una partida de les semifinals del Circuit. «A partir d´ací tot ha anat molt de pressa», diu. Ara es veu més madur, però és sabedor que encara té camí al davant. «Des de les primeres partides amb les figures més destacades fins ara he guanyat en tranquil·litat. Recorde que en una contra Puchol II en Pelayo, en el primer joc estava tremolant. Amb el pas del temps he perdut eixos nervis», explica.

Per al nou any, Marc es mostra ambiciós. «Posats a demanar, espere arribar a la final de l´Individual. És un desig i també una cosa que m´he proposat. I per què no, guanyar alguna de les dues competicions importants per equips», diu.

Amb el mà a mà assenyala que té un compte pendent. «Va ser una decepció però a mitges. L´objectiu que m´havia fixat era millorar la meua millor actuació i per tant arribar a semifinals. I ho vaig complir. Però després d´estar tot l´estiu preparant-me em va saber greu no poder jugar la semifinal en plenitud per la lesió en la mà», comenta.

Quant el més immediat, els trofeus que comencen esta setmana, assegura que es veu amb opcions de guanyar, tot i la dificultat. Ara bé, el favoritisme li ho concedeix a altres. «en el Mestres nomenaria a Puchol II i Santi perquè vénen de guanyar el Savipecho, on estigueren perfectes. I en el Fundació destacaria a Soro III, Dani i Álvaro. El fet que Soro III jugue en trio és un problema afegit. Si en parella és mal de matar, amb dos companys davant encara més», conclou.