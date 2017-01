Els finalistes de Raspall Parelles es citen a Moixent

La presentació de les finals de la XXVIII edició del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de Valencia, va oferir un multitudinari acte en la Llar del Jubilat de Moixent.

Les autoritats presents, junt als protagonistes de les finals, la pràctica totalitat de jugadors i jugadores, així com membres del club de pilota local, ompliren la nit del dilluns passat el saló on es presentaren les finals de la present edició. Varen presidir l´acte oficial de presentació de les finals l´alcalde de la població, Teófilo Fito, el regidor d´esports, Vicent Dubal, el president de la FPV, José Daniel Sanjuán, i el coordinador de pilota valenciana de la GVA, Sebastià Giner. També estigueren acompanyats pel president del club local, Jaime Micó, molt orgullòs del treball fet pels integrants de la entitat.

El regidor d´esports va donar la benvinguda als presents i va agrair a la FPV la confiança oferida a la población de Moixent per acollir les finals del campionat d´enguany. Moixent està treballant de valent en la promoció de la pilota valenciana i tindre aquestes finals és molt important per a nosaltres». Daniel Sanjuán, en la mateixa línea, va valorar molt positivament la tasca del club Guerrer de Moixent, de la seua escola de pilota, i també de la força que les categoríes femenines han adquirit en aquest campionat, ja que hi ha quatre finals de dones i sis d´homes. Per la seua part, Sebastia Giner va manifestar que la pilota valenciana «ha de rodar per totes les comarques i per eixe motiu és d´agrair l´esforç de l´ajuntament de Moixent. El raspall és la modalitat més coneguda per a qualsevol jugador o jugadora que s´inicia en la pilota valenciana». Per la seua banda, l´alcalde Teofilo Fito va desitjar molta sort a tots els finalistes.

La final de primera tindrà com a protagonistes a les formacions de Xeraco, actual subcampió del torneig, i que jugarà amb Antonio i Juan, amb Trini i Ibiza com a reserves, i de Rafelbunyol, on els titulars son Escoto d´Oliva i Conde de Rafelbunyol, sent Miguel el primer reserva. La parella del club de l´Horta Nord ha estat la revelació del campionat, a l´igual que la seua primera formació en les categories femenines. Les xiques de primera també jugaran la final, ja que Mar de Bicorp i Victoria de Valencia son dos de les millores jugadores de la modalitat. S´enfrontaran amb Beniparrell, que presenta a les germanes Ana i Noelia com a campiones del 2015, i que voldran revalidar el títol. Les finals de primera es jugaran el diumenge pel matí, a partir de les 10:30 hores, començant les xiques, acabant la sesio matinal amb la final masculina.

La jornada del diumenge es completarà amb les finals de les divisions de plata, tant masculina com femenina. Les xiques jugaran la seua partida a partir de les 15 hores, jugant-se la copa de campiones les formacions de Beniparrell C i Borbotó B. A continuació seran La Vall B i Canals A els equips que lluiten pel títol masculí de segona categoria.



Però el programa de les finals s´inicia el dissabte, on jugaran pel matí les finals de quarta femenina, entre Bicorp C i Meliana C; de tercera femenina, amb Bicorp B i el guanyador de la semifinal pendent, on juguen Meliana B i Beniparrell D; i de quarta A masculina, que no poder jugar-se el diumenge passat per la pluja, entre Xeraco B i l´Alqueria d´Asnar A. La final de quarta B si que es va disputar, aconseguint el jove equips de Bicorp C el títol davant La Vall E. Ja per la vesprada del dissabte, els juvenils començaran la seua final a les 15 hores, i seran dos equips molt pròxims entre si els rivals per un dia, Genoves per un costat i Lloc Nou d´en Fenollet per l´altre. Tancarà la jornada la final de bronze entre el primer equip del club 30 i Val Real de Gandia i el Gavarda C.

La competició femenina ha estat la més nombrosa de totes amb quasi quaranta equips provinents de catorze clubs. No només els clubs finalistes, Beniparrell, Rafelbunyol, Borbotó, Bicorp i Meliana, han fet possible aquesta consolidació de la vessant femenina de la competició, i també cal agraïr per la seua participació a totes les restants jugadores de l´Alqueria d´Asnar, de Beniarbeig, Tavernes Blanques, Moixent, Monserrat, Picanya, Sueca, la Valldigna i Xeraco. La dona ha vingut al món del raspall per a quedar-se.