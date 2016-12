Va de bo al Trofeu Fundació

Ha nascut per a convertir-se en un dels esdeveniments més destacats de la temporada professional. El nou Trofeu Mixt Fundació José Luis López arranca en el trinquet Pelayo amb la disputa de la primera jornada de la fase eliminatòria dels tornejos en les modalitats de raspall i escala i corda.

Primer jugaran els pilotaris del joc per baix, concretament Pablo, Coeter II i Raúl que tindran en la contra a Ricard, Canari i Lorja. A priori es tracta d´equips amb característiques distintes però igualment competitius.

En el trio enumerat en primer lloc cal destacar que Pablo continua gaudint de la confiança dels responsables de configurar els trofeus. El de Barxeta es va estrenar amb les primeres figures en el passat Savipecho i va respondre a la perfecció. En la contra, Ricard torna a les cites d´especial rellevància, després de quedar-se fóra de l´esmentat Savipecho, situació que va ser denunciada pel pilotari en les xarxes socials i portals d´internet.

A continuació, amb la corda ficada, Genovés II, Pere i Héctor II jugaran contra Miguel, Javi i Monrabal. Tampoc hi ha favorits. Els sis pilotaris vénen de ser protagonistes de distintes partides especials disputades en les últimes setmanes i el seu bon moment permet intuir que hi haurà guerra i equilibri.



Trofeu Mestres

El mateix trinquet Pelayo va ser ahir escenari de la presentació del X Trofeu Mestres, que començarà el dissabte amb la disputa de les dues semifinals.

L´acte va estar presidit per la regidora d´Esports de l´Ajuntament de València, Maite Girau, qui va definir el torneig com a «especial perquè anuncia als pilotaris més importants de la temporada i per les dates tan tradicionals en les quals se celebra, especialment la final. Són uns dies ideals per a regalar-se pilota valenciana».

També van participar en la presentació el vicepresident federatiu Pedro López i el directiu de Val Net Alfredo Hernando. El primer va destacar la qualitat dels equips. «No es poden fer millors partides que estes», deia. Per la seua banda, Fredi va recordar que «el torneig és l'hereu del Trofeu Nadal del trinquet Pelayo, que tan emblemàtic va arribar a ser i que en un moment donat i per diverses circumstàncies va deixar de disputar-se».