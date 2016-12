Hi haurà Fundació, però cal concretar el model

Pluja d´idees ahir a Oliva. Propostes de com ha de ser la futura, però imminent, gestió del món professional de la pilota valenciana. Moltes propostes, reivindicacions per part dels pilotaris i una conclusió clara, tot queda pendent de la pròxima Fundació de pilota valenciana que dimecres dia 21 té una nova reunió per a formalitzar la seua creació, si bé, no començarà a funcionar en un termini mínim d´uns tres mesos.

Els pilotaris d´escala i corda i del raspall manifestaren els seus plantejaments. Per part dels pilotaris d´escala i corda els representants van ser Puchol II i Fageca. Per part del raspall va parlar Juanjo Sala i també Waldo a títol personal.

Molt en comú entre les dues modalitats professionals. Tots estan d´acord en dignificar i professionalitzar la pilota, fer una agenda i calendari per a poder preparar la temporada amb les millors condicions, traslladar les partides importants al cap de setmana o allargar les tres competicions més importants, Circuit, Individual i Copa. Altres dos punts que van destacar és repartir als jugadors per categories, amb un rànquing segons els resultats de la temporada i la manera de repartir els diners.

També des dels clubs, amb Joan Mata, es va manifestar la necessitat de donar-li més importància a les partides de festes, fins i tot, organitzar millors campionats d´estiu.

Tot seguit va parlar el president de la Federació, Daniel Sanjuan. Va explicar com s´han distribuït els pressupostos al llarg del 2016 i va destacar que el deute és ara de 386.000 euros i que a partir de gener no hi haurà contractacions sense signar primer els convenis. El director General de l´esport, Josep Miquel Moya, present en la reunió, va aclarir que els convenis se signaran, però no depèn d´ell saber quan arribaran els diners.

Sanjuan també va dir que, si no hi ha acord de gestió, la Federació planteja dues opcions. La primera és tindre 12 pilotaris de cada modalitat en nòmina que jugarien sis partides a la setmana, cinc d´elles el cap de setmana. El calendari de partides estaria organitzat pels coordinadors de les modalitats. La segona opció plantejada seria repartir els diners entre les tres competicions oficials, Circuit, Lliga i Copa. Els pilotaris que jugaren eixes competicions no jugarien partides del dia a dia. Tots els pilotaris anirien per lliure, sense nómines.

La Fundació tindrà com a patrons a la Federació, Generalitat, les tres diputacions provincials i els ajuntaments de València, Castelló i Alacant, a més de patrons privats.