La tempesta perfecta a Pelayo

Fins i tot l´oratge va donar una treva per a gaudir de les dues semifinals del trofeu Mestres. La tempesta perfecta estava a Pelayo amb dues partides que van fer vibrar a la valenta afició que, malgrat les condicions del temps, no es va voler perdre l´espectacle i pràcticament va omplir la ´catedral´ de l´escala i corda. Quasi quatre hores de bona pilota valenciana i que va deixar als equips capitanejats per Soro III i Pere Roc II com a finalistes.

Soro III i Javi van guanyar 60 per 40 a Marc, Pere i Héctor II. La parella després d´igualar a 30 va agafar el comandament de la partida, malgrat que el trio apretava de valent. Bones sensacions va deixar Soro III i un Javi que va ser molt determinant.

Amb el bon gust que va deixar la primera partida, el millor de la vesprada estava per arribar. La segona semifinal va deixar una partida molt lluitada. Puchol, pot ser, no va estar tant fi com altres vesprades, però Santi va mantenir a la parella viva en els pitjors moments. El trio ho va fer tot perfecte des del principi, així i tot, la parella va tindre ´val´ per a igualar a 45 i a 50. Desaprofitar eixes oportunitats va facilitar el camí al trio.

Pròxim dissabte 24, també al trinquet de Pelayo, els guanyadors d´ahir lluitaran pel premi Banc de Sabadell. Soro III i Javi contra Pere Roc II, Félix i Carlos jugaran la final del trofeu de Mestres.

Alfarp i Dénia

La partida a galotxa prevista hui al carrer d´Alfarp ha quedat ajornada davant les previsions de temporal de pluja. Estaven anunciats Puchol II, Nacho i Nando contra Marc, Santi i Carlos. Es buscarà nova data per a jugar.

Sí que continua la partida al trinquet ´Rovellet´ de Dénia amb motiu del 25 aniversari del club. A les 12 hores s´anuncien hui Soro III, Dani i Monrabal davant Genovés II, Félix i Carlos.