L'espectacle ha de continuar

A Pelayo mentre l´afició ovaciona un quinze espectacular, a l´escala una primera figura d´este esport comenta: «Ens demanen que nosaltres, els pilotaris, donem solucions a la gestió de la pilota, però nosaltres hem de preocupar-nos per entrenar i jugar, no som gestors». Hores abans, a Oliva, estava debatent-se el nou model de pilota professional. Hi ha incertesa, però la vaqueta continuarà rodant, siga com siga, com ho fa des de fa segles.

Tot quedarà en mans de la pròxima creació de la Fundació. El paper de la nova organització no serà fàcil, però té la responsabilitat de lligar ben tots els caps. Damunt la taula continua havent-hi moltes incògnites. Res pot quedar solt per a assentar les bases d'un futur que comença en quinze dies.

La semifinal del trofeu Mestres està a punt d´arribar a 60. Un aficionat de tota la vida, sentència: "El problema són els diners, com sempre, però davant la falta de diners cal treballar més i tindre imaginació per fer coses atractives".

A Pelayo han finalitzat les dues semifinals. L´afició ha gaudit de valent amb dues bones partides i se´n va del trinquet comboiant-se amb l´amic del costat per a tornar el pròxim dissabte a veure la gran final del trofeu Mestres. Al temps, miren una propaganda que l´empresa ha repartit abans de començar. És el full on s´anuncia el trofeu Fundació José Luis López. "Han fet bones partides", afirmen els aficionats.

Tot ha passat a Pelayo, però de ben segur que les sensacions eren ben paregudes uns kilòmetres més enllà, a Bellreguard o a Pedreguer.

I és que l´espectacle de la pilota valenciana ha de continuar.

Amb bones idees com la del trofeu Joves, on esta vesprada, al trinquet de Borriana, comencen les semifinals.

Amb cartells atractius com l´anunciat dimecres al trinquet de Guadassuar.

Amb homenatges a tots aquells que han fet que la pilota siga viva, com ahir a Dénia o com passarà divendres a Genovés amb la final del trofeu Arturo Bataller.

Amb grans trofeus com la Fundació J. L. López o el Mestres. I, per descomptat, campionats potents com la Lliga, Individual i Copa.