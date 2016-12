En Nadal, figures, dolços i bona mistela

S´acosta el Nadal i són varis els trinquets que anuncien una programació especial per a commemorar tan assenyalades festes. Serà una setmana intensa per a les principals figures de l´escala i corda i el raspall doncs els més requerits, clar, són aquells que es troben en l´escalafó més alt de les dues modalitats.

Demà, el trinquet de Guadassuar anuncia dues confrontacions per parelles de màxim nivell. Primer jugarà el campió individual del raspall, Moltó, que formarà amb el punter campió de la Lliga, Roberto. Enfront estarà el principal rival del rest de Barxeta des de fa mesos, Ian, que tindrà l´ajuda del veterà però encara referent Coeter II,

A continuació es penjarà la corda perquè Soro III i Salva juguen contra Genovés II i Santi. Atenció perquè al gran campió de Massamagrell li ha sentat de meravella el parèntesi d´una setmana. I una gran notícia, Genovés II ja s´anuncia en parella contra els més grans. I és que l´escaleter ha encadenat en les darreres setmanes unes quantes exhibicions en trofeus i partides de compromís. Els mitgers també tindran molt a dir.

Ja en dissabte, l´aficionat haurà de triar entre els trinquets de Pelayo, Pedreguer i Bellreguard. Qui siga incondicional del raspall ho té fàcil perquè el recinte de la Safor farà les partides en esta modalitat. També és l´únic que ofereix dues confrontacions en la sessió del dia de la Nit de Nadal.

La vesprada començarà amb una partida de joves que ja alternen amb les figures, concretament Pablo i Néstor així com Badenes i Pau. A continuació, Moltó i Brisca contra Punxa, Moro i Raúl. I segons informen des de l´empresa El Zurdo, tots els presents seran convidats i mistela i dolços.

Pel que fa als trinquets del joc per dalt corda, Pelayo acollirà la final del Trofeu Mestres. En el torneig començaren els deu millors pilotaris de l´any que ara acaba i de la garbella de les semifinals han quedat per a la final Soro III i Javi que tindran en la contra a Pere Roc II, Félix i Carlos.

En Pedreguer, també partida única a les 17.00 hores de luxe amb Puchol II i Héctor contra Genovés II i Pere. En el recinte alacantí també hi haurà dolços per al personal i amb cada entrada es donarà un número per a la rifa d´un pernil.