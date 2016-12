Victòria de Pablo i Bueno a Borriana

Pablo de Borriol i Bueno ja són finalistes del Trofeu Joves, dret adquirit ahir en imposar-se a Giner, Álvaro i Josep en la primera semifinal disputada en el trinquet de Borriana. La partida es va decidir pel resultat de 60-45.

La parella va eixir favorita en la postura inicial i la càtedra va encertar de ple doncs va dominar la confrontació en tot moment. Les dues línies compartiren mèrits en la mateixa proporció, amb Pablo destacant en la feta de dau i la seguretat per a restar mentre que Bueno passava pilotes en la mateixa mesura que carregava per la consecució del quinze. Ara bé, la gran virtut d´este equip és la compenetració.

El trio va complir però va estar una miqueta més irregular que en jornades anteriors. Giner i els seus companys es buidaren per a intentar la remuntada però alguns errors puntuals i l´eficàcia dels rivals els va impedir capgirar el marcador. Amb tot, Giner, Álvaro i Josep s´acomiaden amb honors de la competició, fins i tot deixant en el camí a rivals que sonaven amb més opcions.



Vila-real

La segona semifinal es jugarà el pròxim divendres en el trinquet de Vila-real on Francés i Carlos de Genovés s´enfrontaran a Carlos de Massalfassar i Nacho.

En principi no hi ha un clar favorit. Francés té més entitat que Carlos en la posició del rest i està més acostumat a jugar partides de compromís però el mateix passa a la inversa en la ubicació de mitger on Nacho té molt més bagatge que Carlos. Però atenció perquè el pilotari de Genovés ha estat fenomenal en les últimes partides que ha completat, això sí, en la punta. La final es jugarà el dia 30 a Vila-real.