Xeraco, campió del Raspall Parelles

El trinquet d´Ontinyent va acollir el passat cap de setmana les finals de la XXVIII edició del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de Valencia, després que les pluges no permeteren jugar al trinquet de Moixent.

La final de primera categoria va ser favorable a l´equip de Xeraco, que s´emporta per cinquena vegada la copa de campions a les seues vitrines. La parella de l´equip de la Safor, Antonio i Juan, que ja porten varies temporades jugant junts, es coneixen a la perfecció, i començaren molt forts. Quan jugaven al rest era Juan qui defensava la zona de la muralla, mentre que Antonio es convertia en un frontó en la part de la careta. A Conde i Escoto, els jocs al traure els costava molt aconseguir cada quinze, mentre que quan jugaven al rest estaven més cómodes, carregant el joc sobre Antonio, rest de Xeraco. La partida es decidiria per xicotets detalls. Escoto, natural d´Oliva pero jugador del CPV Rafelbunyol, tornava grans rebots amb l´esquerra, els de Xeraco es defensaven molt bé, i la partida creixia amb intensitat i emoció, després d´igualar-se a deu.

Els nervis de tots els jugadors estaven a flor de pell, fent que cada quinze fora disputat fins el extrem, pero la regularitat dels de la Safor donava els seus fruïts i aconseguien sumar altre trofeu. Amb la presència de l´alcalde de Rafelbunyol, Fran López, regidors d´Ontinyent, seu de les finals, i Xeraco, junt amb el president de la FPV, Jose Daniel Sanjuan, es feia el lliurament de trofeus.

Previament a la final masculina es va viure un espectacle desconegut per a molts, la final de Primera Femenina entre les formacions de Rafelbunyol i Beniparrell. De nou el club de l´Horta Nord disputava la final de Primera, en aquesta ocasió de la competició femenina, i en aquest cas si que la victòria era per a les xiques del CPV Rafelbunyol, les jugadores Mar de Bicorp i Victoria de Valencia. Les seues rivals, campiones al 2015, eren les germanes Ana i Noelia de Beniparrell. El marcador de 25 per 10 fa poca justícia a la partida que oferiren aquestes quatre jugadores, i que va sorprendre als que s´acostaren al trinquet d´Ontinyent, i mai havien vist una partida com aquesta. Les volees de Mar, l´esquerra de Victoria, el traud´Ana i la raspada de Noelia deixaren bocabadats a més d´un que no les coneixia. Finalment Mar i Victoria anaren sumant més quinzes que les seues rivals, aconseguint el primer títol femení per al club de Rafelbunyol.

La vesprada del diumenge estaven citats els finalistes de les divisions de plata, obrint el programa Borbotó i Beniparrell, en la partida de Segona Femenina. El traure de Ana de Borbotó fou determinant. Tot i aixó la parella de Beniparrell també assegurava els jocs des del dau, de manera que s´aplegava a la igualada a 20 i Borbotó al traure. Es va mantindre la tònica de tot l´enfrontament i Borbotó va guanyar el joc i la partida. A continuació aplegava la partida que tancava el campionat: Segona Masculina, on els equips de Canals i La Vall eren els protagonistes. Va ser la partida més ràpida de les finals, on el domini d´Eliseu i Josep, jugadors del CPV Canals va ser contundent del principi a la fi, tal i com demostra el marcador de 25 a 0 final.

La resta de finals varen tindre lloc al llarg del dissabte, on cinc foren les partides disputades. Pel matí el Xeraco B guanyava a l´Alqueria d´Asnar en la final de Quarta A masculina. Els alacantins quasi remontaren, després d´anar dos jocs per baix, pero en la igualada a 20 i estant a dos en el marcador de l´últim joc, el triomf va caure per als de la Safor. Previament es jugaren les partides femenines de Tercera i Quarta, on es proclamaren campiones Beniparrell D, en Tercera contra Bicorp B, i de Bicorp C, en Quarta jugant amb Meliana C. Ja per la vesprada els juvenils de l´escola de Genoves aconseguien el títol davant els seus veïns de l´escola de Lloc Nou d´en Fenollet, amb un resultat final de 25 per 15. Gavarda, es proclamava campió de Tercera en la partida jugada contra Real de Gandia, en un enfrontament intens on els nervis pasaven factura als germans de l´equip de la Safor.