Genovés II: "Ara val la pena pagar l'entrada"

En acabar la partida que va suposar la seua reaparició, Genovés II va manifestar que volia anar pas a pas i guanyar-se el lloc doncs començava des de zero. Encara no s´han complit tres mesos d´eixes declaracions. Demà jugarà en parella contra Soro III, a qui tornarà a tenir com a rival el dissabte, de nou en confrontació de dos contra dos.

Estos duels contra el de Massamagrell no seran els primers des de la tornada. També s´ha enfrontat a Puchol II. Però sembla que ha arribat el moment de fer un pas endavant. «Ja he jugat contra ells algunes partides, la majoria en trio, i les sensacions han sigut molt bones. Em costava pensar que podria tornar a jugar a gust i des de fa un temps ho estic fent. És un bon moment per a pujar la dificultat», explica.

L´escaleter reconeix que ha tingut dubtes amb la seua continuïtat. En un temps, la visió ha canviat. «La primera partida va ser millor del que tots esperaven. Però en les posteriors no vaig gaudir i això em va portar a plantejar-me la retirada. No tenia alegria, no demanava pilotes i jugava callat. No era jo i tenia la sensació que feia el ridícul. Però d´un mes cap ací les coses han canviat. Ara sí que crec que val la pena pagar l´entrada per veure´m jugar», comenta.

Quant a la resposta del cos al ritme de competició i l´acumulació de partides, Genovés II també es mostra content. «Fins a no fa molt acabava les partides molt castigat a l´esquena. Com que el maluc no treballava, l´esquena assumia eixa càrrega d´esforç. Però hem variat es entrenaments i les molèsties han desaparegut. Això també ha fet que guanye en confiança i que m´anime a fer més coses com tirar-li amb més decisió per dalt, situació en la qual ja note prou millora», diu.

Per al futur, el pilotari demana jugar i seguir progressant. «Partides com estes contra Soro III són un regal. Em queden pocs anys i he de disfrutar-ho. Amb tot el que he passat torne a fer el que més m´agrada i ho he de gaudir. Crec que podria estar uns quants anys a bon nivell i ara donaré una rosca més als entrenaments perquè vull parlar de tu a tu a Puchol II i Soro III. Però encara em falta per a jugar en iguals contra ells», assenyala.

Genovés II també opina sobre la situació del món professional i els possibles canvis que es faran en el 2017. «La incertesa porta a la preocupació. Els pilotaris hem donat la nostra opinió però no manem ni ho deguem fer. Jo voldria que hi haguera el major nombre de jugadors però han d´estar ben pagats. En l´actualitat, la pilota no està feta per a la quantitat que hi ha en nòmina, però tampoc estic d´acord que siguen dotze a soles. Fa falta concretar coses. Necessitem l´ajuda de les institucions per a canviar i treballar perquè el dia de demà no faça falta l´ajuda que ara els demanem», diu.



Dos regals amb Soro III i Puchol II

Genovés II considera que és un regal enfrontar-se als dos grans referents, Puchol II i Soro III. Aleshores, esta setmana tindrà dos motius per a estar content. Esta vesprada jugarà contra el totpoderós pilotari de Massamagrell en la sessió especial programada en el t rinquet de Guadassuar per a celebrar el Nadal. I el dissabte serà el campió individual el seu rival a Pedreguer.



Una prova evident de l´evolució de Genovés II és que ja s´anuncia en parella. Ara bé, el jugador reconeix que encara no arriba al nivell del de Massamagrell i per tant hui comptarà amb l´ajuda d´un dels millors mitgers del moment, cas de Santi.



Cert és que Santi és un dels més decisius al mig. Però Soro III no jugarà amb una ´granera´. Davant estarà Salva, un dels pilotaris que millor es compenetra amb l´escaleter. A més, la pròxima edició del Circuit està prop. I és sabut que la lliga és la prioritat de Salva, on acumula tres títols. És a partir d´ara quan el mitger aconsegueix el millor pic de rendiment durant la temporada.



La vesprada a Guadassuar començarà amb altre ´regal´, en este cas per als espectadors. I és que en la prèvia a raspall s´anuncia a quatre pesos pesats, amb el número u, Moltó, com a cap de cartell.