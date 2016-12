Triomf de Genovés als punts

Els equips encapçalats per Moltó i Genovés II van resultar vencedors de la sessió especial programada ahir en el trinquet de Guadassuar per a commemorar el Nadal. El campió individual de raspall va arrasar mentre que en la confrontació per dalt corda sí que hi va haver tanta emoció com espectacle.

La vesprada va començar amb la contundent victòria de Moltó i Roberto sobre Ian i Coeter II pel tanteig de 25-10. La partida es va resoldre amb rapidesa perquè els guanyadors sí que estigueren al seu nivell habitual mentre que els derrotats no tingueren el dia. El millor va estar en l´actuació de Moltó, que va exercir de número u. Roberto també va signar una actuació destacada, principalment per l´eficàcia en la consecució del quinze.

A continuació, Genovés II i Santi s´imposaren sobre Soro III i Salva per un ajustat 60-55. Esta confrontació sí que va fer les delícies dels presents. Els quatre protagonistes ratllaren a gran nivell i va poder guanyar qualsevol dels dos bàndols. De fet, Soro III i Salva feren 55-50 però no concretaren el joc definitiu. Genovés II i Santi anaren per davant en el marcador durant bona part de la partida i gaudiren d´un avantatge màxim de tres jocs (40-25). Però eixa diferència no reflectia el que passava en la pista, on l´intercanvi de colps era constant i els mèrits semblants. La igualada a 55, sí que va fer justícia a l´envit.

Cartells especials

Les partides especials continuaran demà. En la modalitat de raspall, el trinquet de Genovés tancarà el reconeixement al seu fundador, Arturo Bataller, amb la final que enfrontarà a Ian i Sanchis contra Sergio, Tonet II i Raúl.

Continuant amb els tornejos, ara en la disciplina per dalt corda, eixa mateixa vesprada es disputarà la segona semifinal del Trofeu Joves. Serà en el trinquet de Vila-real on Francés i Carlos de Genovés s´enfrontaran a Carlos de Massalfassar i Nacho. Els vencedors de la primera semifinal van ser Pablo de Borriol i Bueno.

El mateix divendres, partida nadalenca a la localitat de Vilamarxant on s´anuncia a dos dels joves escaleters amb més pes específic de la nòmina professional, Marc i Santi, que estaran acompanyats per Monrabal i Salva respectivament. Els assistents seran obsequiats amb un detall.