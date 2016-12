Pere Roc II, Félix i Carlos guanyen el trofeu de Mestres

Un poc més de dues hores va durar la final del trofeu de Mestres, gran premi Banc de Sabadell. No ho va tindre gens fàcil el trio de Pere Roc II, Félix i Carlos per alçar el títol. El resultat resum perfectament la intensitat, la qualitat, l´emoció i la tensió que es va viure al trinquet de Pelayo. Una gran final que es va resoldre per la mínima, on qualsevol dels dos equips mereixia guanyar. Un 60 per 55 per al trio capitanejat per Pere Roc II davant la parella de Soro III i Javi.

Després d´un inici de partida on el trio dominava el marcador, la parella va poder igualar a 35, però no va poder ser. Javi es girava a Soro III i li comentava "no vol" referint-se a la pilota que en eixos moments ´pintava´ a favor del trio, de fet, al llarg de tota la final, la parella va perdre molts avantatges de ´val´ per pilotes amb mala sort.

Quan la partida estava 30 per 40 va vindre la reacció de la parella. Soro III va traure tota la ràbia per a igualar primer a 45 i després avançar-se amb un 50-45. Eren els millors moments de la final i l´afició, que va omplir Pelayo, ho va agrair amb fortes ovacions.

Els últims jocs van ser els més disputats. La final va arribar amb iguals a 55. Des del rest el trio es proclamava campió. L´últim quinze va ser obra de Félix. El mitger va fer una partida extraordinària i això que presentava una ferida a la cara per un accident patit mentre entrenava amb la bicicleta. L´afició llançava coixinets a l´aire, sinònim sempre d´alegria.